Кабмин 23 декабря одобрил упрощенную процедуру при получении вида на жительство в Украине определенных категорий белорусов. Новые правила будут действовать для предпринимателей и специалистов в сфере IT.

В частности, процедуру упростят для граждан Беларуси, которые подадут заявление о предоставлении им и членам их семей разрешения на иммиграцию. Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета Министров Украины, сообщает 24 канал. Актуально В МВД Беларуси начали собирать информацию об участниках протестов: как это работает Как получить вид на жительство Необходимо подать в подразделение Миграционной службы ряд документов: паспорт с переводом;

полис медицинского страхования;

документ об оплате арбитражного сбора. Вид выдадут в течение 3 рабочих дней. Решение Кабмина будет действовать до 31 декабря 2021 года. Обратите внимание! В Беларуси продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Силовики продолжают массовые задержания протестующих. Подробнее читайте здесь.