Какие белорусы смогут временно переехать в Украину по упрощенной процедуре
Кабмин 23 декабря одобрил упрощенную процедуру при получении вида на жительство в Украине определенных категорий белорусов. Новые правила будут действовать для предпринимателей и специалистов в сфере IT.
В частности, процедуру упростят для граждан Беларуси, которые подадут заявление о предоставлении им и членам их семей разрешения на иммиграцию. Соответствующее решение приняли во время заседания Кабинета Министров Украины, сообщает 24 канал.
Актуально В МВД Беларуси начали собирать информацию об участниках протестов: как это работает
Как получить вид на жительство
Необходимо подать в подразделение Миграционной службы ряд документов:
- паспорт с переводом;
- полис медицинского страхования;
- документ об оплате арбитражного сбора.
Вид выдадут в течение 3 рабочих дней.
Решение Кабмина будет действовать до 31 декабря 2021 года.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter