Олег Немчинов за 9 месяцев 2020 года заработал в украинском правительстве 397 тысяч гривен. Он занимает должность министра Кабинета Министров – члена правительства, который не имеет профильного министерства, которого еще называют "министром без портфеля".

Олег Немчинов за работу получил даже больше, чем глава правительства Денис Шмыгаль – на 39 тысяч гривен за 9 месяцев. Их зарплаты Кабинет Министров Украины предоставил в ответ на запрос 24 канала.

Интересно Сколько Денис Шмыгаль заработал за 2020 год: зарплата премьер-министра Украины

Сколько зарабатывает Олег Немчинов:

март – 34 968 гривен,

апрель – 38 020 гривен,

май – 38 020 гривен,

июнь – 38 020 гривен,

июль – 38 020 гривен,

август – 38 020 гривен,

сентябрь – 44 927 гривен,

октябрь – 83 429 гривен,

ноябрь – 43 667 гривен.

Важно! Эти суммы – это размер дохода, который фактически получил министр. То есть, это сам должностной оклад вместе со всеми бонусами. Также в этой сумме уже высчитаны налоги. В период с апреля по август Немчинов зарабатывал максимально возможную (по карантинным ограничениям зарплат чиновникам) зарплату.

Больше об Олеге Немчиновом и его работе:

Он пришел в правительство в марте 2020 года во время формирования его нового состава. Поговаривали, что назначение Немчинова было личным требованием премьера Дениса Шмыгаля.

Они являются давними знакомыми и дружат много лет. Условие приняли, даже несмотря на "порохоботство" Олега Немчинова в период президентских выборов.

В Кабинете Министров Олег Немчинов имеет должность министра. Людей, работающих на этой должности, называют "министрами без портфеля", ведь они не отвечают ни за одно конкретное министерство.

Фактически, по полномочиям министр Кабмина является "правой рукой" премьер-министра. Он занимается организацией работы правительства и исполнением его планов. Фактически, это как глава Офиса Президента в президентской вертикали власти.