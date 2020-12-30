Средняя пенсия в Украине в 2020 году составила более 3 400 гривен. Доплаты и повышение выплат в этом году получили более 10 миллионов украинцев.

В течение года средняя пенсия в Украине выросла на 400 гривен. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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В начале пандемии в марте мы увидели, что примерно у 50% домохозяйств есть по крайней мере один пенсионер. Итак, если мы поддерживаем доходы пенсионеров, то помогаем и самим пенсионерам, и семьям, где люди могли потерять доходы во время карантина,

– говорится в сообщении.

Министр социальной политики Марина Лазебная подчеркнула, что помощь пенсионерам – это помощь семьям.

Что еще сказала Лазебная

В Украине запустили комплексную программу повышения пенсий. Она была направлена прежде всего на повышение наименьших пенсий.

В эту программу вошли выплаты, которые инициировал Президент Украины. В частности, доплаты пенсионерам, которым исполнилось 80 лет.

Еще в начале 2020 года 4 миллиона украинских пенсионеров получали пенсии ниже 2000 гривен.

По состоянию на декабрь 2020 года такие пенсии получают лишь 1,8 миллиона украинцев.

В ведомстве подготовили ряд законодательных инициатив.

Они позволили обеспечить эффективную работу всех трех уровней пенсионной системы Украины".

Кроме того, удалось установить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта.

Весомым достижением также является то, что удалось решить проблемы с пенсионным обеспечением лиц, требующих отдельного внимания



Какая средняя пенсия в Украине / Данные Министерства социальной политики Украины