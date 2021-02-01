О вакцинации против COVID-19 в Украине, реформировании СБУ и исключении Александра Дубинского с "Слуги народа" – в программе "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским говорили бывший заместитель главы Минздрава Александр Линчевский, экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягуней и председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Источник: "Между прочим" на 24 канале

Власть в Украине обещает, что первые партии вакцин против COVID-19 поступят в государство уже через 2 недели. Сейчас все говорят только о массовом плане вакцинации, однако о том, кто и где будет прививаться, нет никакого понимания.

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Настоящая ситуация с вакцинацией

Александр Линчевский: Первые лица государства от начала пандемии уверяют, что имеется значительное количество средств защиты медиков. Каждую неделю мы слышали новую дату введения локдауна осенью или какого-то карантина.

Мы постоянно слышим заявления, планы, обещания, которые на самом деле не соответствуют действительности. Власть или манипулирует, или откровенно обманывает. Ее представители не называют условия нашего присоединения к инициативе COVAX, которую инициировала ВОЗ.

В ноябре 2020 года от коронавируса мы теряли около 400 пациентов ежедневно. Частично этих смертей можно было бы избежать, если бы власть действовала компетентно и своевременно. Даже если сейчас пациентов стало меньше, это не значит, что можно "махнуть рукой" и не переживать. Нет, переживать надо. Эта тишина временная. Увеличение заболеваемости и смертности будет обязательно – никаких сомнений и быть не может.

К теме Через 2 недели Украина получит вакцины против коронавируса, – Минздрав

Власть недавно говорила о покупке китайской вакцины от коронавируса. Год назад все страны были в равных условиях – вакцины не было ни для кого. Однако есть государства, которые позаботились об этом своевременно, заплатили и уже вакцинируют граждан. Одновременно есть и Украина, которая даже не начинала это делать.

Реформа СБУ: чего ждать

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект о реформировании Службы безопасности Украины. Говорится о лишении ведомства определенных функций, в частности – права заниматься экономическими преступлениями.

Виктор Ягуней: Наибольшим предостережением и требованием наших международных партнеров был уход СБУ от правоохранительной деятельности. Говорится о том, чтобы спецслужба работала не как правоохранительный орган. В таком случае очень много моментов просто отпадут.

Подробнее о лишении Службы безопасности Украины определенных функций, а также о ликвидации управления "К" – читайте по ссылке.

Исключение Дубинского из фракции

Нардепа Александра Дубинского 1 февраля 2021 года исключили из фракции "Слуги народа". Ранее политик попал под американские санкции. За такое решение проголосовали 198 "слуг".

Виталий Шабунин: Александра Дубинского исключили из "Слуги народа". Его ютуб-канал заблокировали, а НБУ направил всем банкам предупреждение о возможном сотрудничестве с нардепом. В то же время в Украине 2 уголовных дела в отношении него – уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов.

Больше информации об исключении Дубинского и отношениях с Игорем Коломойским – читайте здесь.