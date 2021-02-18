Какая это к черту провокация, это – война: Кравчук о ситуации на Донбассе и пятой колонне
Леонид Кравчук заявил, что Украина имеет много внутренних врагов. Международные партнеры не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, Украина тоже не должна дискутировать по этому поводу. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе убежден, что всех, кто на украинской земле служит Кремлю, нужно наказывать.
Источник:"Право на власть"
Он заверил, что на каждом заседании ТКГ спрашивает у российского представителя Бориса Грызлова о прекращении войны на Донбассе.
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Украинцы не должны сомневаться, что на Донбассе война
Однако Россия не готова обсуждать это, каждый раз отрицая свое присутствие на оккупированных территориях.
В то же время, отмечает Кравчук, представители Совбеза ООН не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, а Донбасс нужно вернуть Украине. Однако некоторые украинцы часто спорят: так это или нет.
Глава делегации заявил, что нужно все назвать своими именами. И если на Донбассе стреляют и убивают украинцев, то это не может быть провокация.
Какая это к черту провокация, это – война, убийства, нарушения режима всеобъемлющей тишины,
– отметил Кравчук.
Он считает неправильной попытку объединиться, не наказав виновных, не назвав их фамилии. По его мнению, это следует делать, не думая о напряжении в обществе – "она пройдет, а справедливость и правда останутся".
В Украине много внутренних врагов
Кравчук добавил, что пока не возглавил украинскую делегацию в ТКГ, не понимал, что в Украине столько внутренних врагов. Глава украинской делегации считает, что их следует наказывать, если есть доказательства, что человек живет в Украине, а служит не украинскому народу, а России.
Политик отметил, что если есть такие данные в отношении Виктора Медведчука, то "его надо запрещать".
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