Леонид Кравчук заявил, что Украина имеет много внутренних врагов. Международные партнеры не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, Украина тоже не должна дискутировать по этому поводу. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе убежден, что всех, кто на украинской земле служит Кремлю, нужно наказывать.

Он заверил, что на каждом заседании ТКГ спрашивает у российского представителя Бориса Грызлова о прекращении войны на Донбассе.

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Украинцы не должны сомневаться, что на Донбассе война

Однако Россия не готова обсуждать это, каждый раз отрицая свое присутствие на оккупированных территориях.

В то же время, отмечает Кравчук, представители Совбеза ООН не сомневаются, что Россия – агрессор и оккупант, а Донбасс нужно вернуть Украине. Однако некоторые украинцы часто спорят: так это или нет.

Глава делегации заявил, что нужно все назвать своими именами. И если на Донбассе стреляют и убивают украинцев, то это не может быть провокация.

Какая это к черту провокация, это – война, убийства, нарушения режима всеобъемлющей тишины,

– отметил Кравчук.

Он считает неправильной попытку объединиться, не наказав виновных, не назвав их фамилии. По его мнению, это следует делать, не думая о напряжении в обществе – "она пройдет, а справедливость и правда останутся".

В Украине много внутренних врагов

Кравчук добавил, что пока не возглавил украинскую делегацию в ТКГ, не понимал, что в Украине столько внутренних врагов. Глава украинской делегации считает, что их следует наказывать, если есть доказательства, что человек живет в Украине, а служит не украинскому народу, а России.

Политик отметил, что если есть такие данные в отношении Виктора Медведчука, то "его надо запрещать".

Обратите внимание! Леонид Кравчук 11 февраля выступил на заседании Совета безопасности ООН от Украины. Он представил информацию относительно выполнения минских соглашений. В частности, политик обратил внимание на ход войны на Донбассе.