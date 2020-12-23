В Украине, как и в мире, с 2020 годом не задалось. Причем сразу: поражать печальными и ужасающими событиями он начал чуть ли не с первого дня. Мировая пандемия коронавируса, пожары в Австралии, катастрофа украинского самолета в небе над Ираном – так все только начиналось.

Как прошел 2020 в Украине и мире смотрите в подборке фото, которое для вас подготовил 24 канал.

Как прошел 2020 год

Австралийские пожары

Смотрите также Топовые видео 2020 года: самые резонансные события, которые потрясли мир

Масштабные пожары в Австралии вспыхнули еще в конце 2019 года. По состоянию на 5 января 2020 года в результате пожаров сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов, были уничтожены более 1000 домов и погибли 25 человек.



Волонтеры ухаживают за спасенными коалами / Фото Getty images

В то же время большие потери понесла фауна Австралии. В результате пожаров пострадал почти миллиард животных. Под угрозой исчезновения оказались коалы, тысячи животных заживо сгорели в пламени, многих бросились спасать волонтеры. По всему миру благотворители присылали для животных вязаные перчатки: у многих от огня пострадали лапки.



По всему миру пострадавшим коалам передавали вязаные рукавички / Фото Getty images

Пожары в Австралии прекратились в середине января. На смену огню пришел "ливень века", который выпал на южном побережье.



От масштабных пожаров в Австралии даже покраснело небо / Фото Getty images



Разрушительные пожары в Австралии / Фото Getty images

Разговоры о Третьей мировой и катастрофа украинской МАУ в Иране

2020 год действительно начался тревожно: уже в январе мир замер, наблюдая за конфликтом между США и Ираном, который с каждым днем разгорался с новой силой.

Все случилось после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его ликвидировали по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвала это "террористическим актом" и заговорили о серьезной мести. Уже 5 января Иран заявил о выходе из ядерного соглашения, а на следующий день в НАТО решили остановить военную миссию в Ираке.



Многолюдное прощания с Касемом Сулеймани в Тегеране, в давке погибли десятки людей / Фото Getty images

В Иране за голову Трампа объявили вознаграждение – 80 миллионов долларов. 7 января Иран привел свои войска в боевую готовность. Так же и США в боевую готовность привели свои войска, расположенные на базах на Ближнем Востоке.

Все завершилось трагедией, которая, впрочем, остановила активное развитие дальнейшего конфликта. Иран сбил ракетами украинский пассажирский самолет МАУ. Это произошло в ночь на 8 января – через несколько часов после атаки американских военных объектов в Ираке, совершенной Ираном. Есть версия, что гражданский самолет могли спутать с военным объектом. Несколько дней информацию о том, что самолет сбили ракетами, тщательно скрывали. Впрочем, уже 11 января президент страны признал это официально.



Обломки сбитого в Иране самолета МАУ / Фото Getty images



Президент МАУ Евгений Дыхне стоит на коленях в аэропорту "Борисполь" перед стихийным мемориалом в память погибшим / Фото Getty images



Борисполь, Камень в память о жертвах рейса PS 752, сбитого в небе над Тегераном / Фото Getty images



Президент Зеленский во время церемонии прощания в "Борисполе" / Фото Getty images



Церемония прощания в "Борисполе"/ Фото Getty images

В китайских мегаполисах объявляют карантин

Вспышка нового коронавируса COVID-19 началась с Китая, а именно – с седьмого по величине мегаполиса страны Уханя, где проживают более 11 миллионов человек. Это главный транспортный узел в центральном Китае, расположенный примерно в 1000 километрах к югу от Пекина.



Дезинфекция улиц в Китае / Фото Getty images

О первых случаях неизвестной до сих пор болезни в Ухане сообщили 31 декабря 2019 года. Местом ее возникновения назвали рынок мегаполиса. В январе – феврале Китай первым пережил масштабную вспышку коронавируса. Мегаполисы друг за другом закрывали на жесткий карантин, транспортное сообщение внутри страны остановили.

Люди сами начали изготавливать средства защиты от COVID-19; фото, сделанное в одном из китайских аэропортов / Getty images

Апокалиптические кадры с людьми, которые просто на улице теряют сознание, с перекрытыми выездами из городов, с дезинфекцией улиц – это все, что будет шокировать мир. Вскоре картина повторится в Италии, Испании, США. Вспышки болезни будут фиксировать по всему земному шару. 11 марта ВОЗ официально объявит пандемию COVID-19 в мире.



В Китае за 9 дней построили больницу для COVID-больных / Фото Getty images



Медики оказывают помощь больному в COVID-больнице / Фото Getty images

Brexit

История с Brexit, которая продолжалась с 2015 года, в конце завершилась 31 января 2020-го. Именно в 23:00 по местному времени в этот день Великобритания покинула Европейский Союз и перестала быть его членом.

На улице британских городов это событие вышло праздновать много людей.



Празднование Brexit в Лондоне / Фото Getty images

Италия первой попадает под удар COVID-19 в Европе

Италия стала первой страной в Европе, которая столкнулась с мощной первой волной коронавирусной болезни. Эпидемия достаточно быстро распространилась с северных регионов на всю страну. Сначала карантин ввели только в некоторых городах, затем в северных регионах и, впоследствии, по всей территории страны.



Коронавирус в Италии / Фото Getty images

В конце марта Италия вышла на 2 место в мире по темпам распространения инфекции. Медицинская система Италии с середины марта перестала справляться с большим количеством больных, а почти 20% врачей оказались больными. Чуть лучше ситуация стала в мае, тогда в стране впервые ослабили карантин.



Истощенные итальянские медики / Фото The Atlantic



Фото, которое стало символом коллапса медицины в Италии: отдых медсестры / Фото Getty images

Эпопея с Новыми Санжарами

Небольшой поселок городского типа на Полтавщине под названием Новые Санжары стал известным на всю Украину после того, как туда на обсервацию решили отправить украинцев и нескольких иностранцев, которых эвакуировали из китайского Уханя.

Испуганные китайским коронавирусом люди решили не пропускать автобус с эвакуированными, заблокировав въезд в Новые Санжары. На месте даже произошли столкновения с полицией, в окна автобуса летели камни. Несмотря на попытки местных жителей и "титушок" не допустить прибывших в санаторий для обсервации, вывезенные из Китая украинцы и иностранцы все же прибыли в место назначения. Во время столкновений пострадали 10 человек.

Столкновения в Новых Санжарах / Фото Нацполиции



Выбитые окна в автобусе / Фото "Радио Свобода"

В санатории они пробыли 14 дней, причем в компании с теперь уже бывшим министром здравоохранения Зоряной Скалецкий. Не заболел никто.



А так эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев провожали из Новых Санжар / Фото uan.cx.ua

В Украине меняют правительство

Март в Украине, как и во всем мире, был богатым на события. Так, 4 марта по представлению президента Зеленского Рада полностью переформатировала Кабмин. В отставку отправился и премьер Гончарук, и почти вся его команда, осталось буквально несколько министров.

Актуально Новые лица 2020: о ком мы узнали и кого обсуждали в течение года

Правительство Гончарука было у власти чуть больше полгода. Ему на смену пришло правительство, возглавляемое Денисом Шмыгалем.



Прощание Гончарука / Фото пресс-службы Кабмина

Обвал цен на нефть и "черный четверг"

Рекордный обвал цен на нефть произошел 9 марта. Снижение цен связано со срывом нефтяного соглашения между ОПЕК и Россией. В результате распространения по всему миру коронавируса спрос на нефть упал. Россия же отказалась сокращать производство нефти, а Саудовская Аравия обострила ситуацию. Королевство снизило цены на поставки в апреле на 6 – 8 долларов. В Саудовской Аравии прибегли к этому, чтобы вернуть себе долю рынка и нажать на Россию.

Падение цен на нефть повлияло и на фондовые биржи. Из-за обвала международных фондовых бирж и резкого падения акций ведущих российских компаний этот день назвали "черным понедельником".



"Черный четверг" в США / Фото New York Post

За ним последовал и "черный четверг". Обострение ситуации с коронавируса привело 12 марта к крупнейшему обвалу индексов (Dow Jones, S&P 500) на фондовом рынке США с 1987 года.

Совокупное состояние 20 богатейших людей мира за четверг, 12 марта, уменьшилось на более чем 78 миллиардов долларов. К примеру, самый богатый человек мира – основатель и председатель Amazon Джефф Безос – потерял 8 миллиардов долларов на фоне падения акций Amazon на 8%, состояние Безоса оценивается в 104,4 миллиарда долларов.

Локдаун по-украински #1

Жесткий карантин в Украине впервые ввели 12 марта. Тогда в государстве зафиксировали буквально несколько случаев COVID-19. Впрочем, власти заверили: на отчаянный шаг пошли, чтобы подготовить больницы и обеспечить всем необходимым медиков и больных. Мол, если бы не закрыли все образовательные учреждения, кафе и рестораны, границы, не ограничили транспортное сообщение по всей стране – последствия могли бы быть непоправимыми.



Пустые улицы Киева во время мартовского локдауна / Фото Getty images

При резком увеличении количества больных и стремительном распространении инфекции медицинская система могла бы не выдержать нагрузки. Впоследствии в Минздраве признались, что шли даже на некоторые крайности: например, гулять в парках запрещали ради психологического эффекта – чтобы люди понимали, какую опасность несет COVID-19.



Безлюдная столица во время жесткого карантина в марте / Фото Getty images

На следующем фото – врач Иван Венжинович из Почаева Тернопольской области. В мае его сфотографировали в защитном костюме после осмотра пациентов с коронавирусом. После этого Венжинович стал звездой: это фото разместили в украинских городах на билбордах с надписью "Спасибо за жизнь".



Билборд с Венжиновичем / Фото vandog.agency

Венжинович работал семейным терапевтом в Почаевской районной больницы более 25 лет. 28-го сентября его привезли в больницу с пневмонией, а через два дня он умер. У медика были все клинические признаки коронавируса, однако тест этого не подтвердил. В следствии чего, семья врача, спасавшего людей от COVID-19 останется без предусмотренной властью компенсации.

Чернобыльские пожары

Лесные пожары в Чернобыле вспыхнули в начале апреля и продолжались почти до начала мая. Причиной нескольких пожаров стал умышленный поджог сухой травы вблизи зоны отчуждения. Сухая и бездождевая погода способствовала распространению огня. Именно поэтому пламя тушили так долго.



Чернобыль в огне / Фото Getty images

Пожар нанес ущерб фауне и флоре. Огонь уничтожил часть лесов, 12 отдаленных сел, кладбище. Зона отчуждения потеряла много уникальных объектов, таких как санаторий "Изумрудный", станция Янов, деревни Лелев, Кривая Гора, Чистогаловка, Иловница и другие.

В целом от пожаров пострадало около 5% территории заповедной территории, 11,5 тысячи гектаров в юго-западной части Чернобыльского заповедника.



Тушение пожара в Чернобыле / Фото Getty images

Пасха дома

Пасха в Украине тоже прошла по-особенному. Из-за пандемии коронавируса и строгого карантина украинцев призвали не идти в церковь, а смотреть богослужения онлайн и по возможности самым освящать пасхальные корзины.



Празднование Пасхи было особым / Фото Getty images

Тех же, кто не представлял себе такого празднования, призвали находиться на улице перед храмом, быть в маске и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. К слову, похожие рекомендации правительство призывает соблюдать и на Рождество.

Освящение пасхальных корзинок / Фото Getty images

Black lives matter и протесты в США

Масштабные протесты и движение Black lives matter распространились в США в конце мая. Это стало реакцией общества на убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчину 25 мая задержала полиция Миннеаполиса за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов. Во время задержания полицейскими мужчина скончался.



Убийство Джорджа Флойда / Фото AFP

Дело в том, что полицейский Дерек Шовин использовал против Флойда удушающий прием, прижав своим коленом его шею. Шовин удерживал так Флойда на протяжении более 8 минут, пока тот лежал лицом к земле. Флойд просил полицейского не душить его, говорил, что не может дышать и в конце-концов умер. Ужасные кадры записали очевидцы и обнародовали в сети. После этого люди в разных уголках США начали выходить на протесты.



Протесты в США, огонь возле отделения полиции Миннеаполиса / Фото Getty images



Движение Black lives matter / Фото Getty images

Запуск Space X Crew Dragon

30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно прошел пилотируемый запуск коммерческого космического корабля компании SpaceX – Crew Dragon. На его борту находились двое астронавтов, которые отправились на МКС. Запуск должен был пройти раньше, однако его перенесли из-за плохой погоды.



Запуск SpaceX – Crew Dragon / Фото Getty images

Старт ракеты отличается тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле именно частной компании. Более того – впервые за 9 лет двое американских астронавтов отправились на МКС не на российском "Союзе", а на американском корабле.

Наводнения в Западной Украине

В июне часть западных регионов Украины столкнулась со стихийным бедствием. Крупнейшие в истории за последние 60 лет наводнения наделали беды преимущественно на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине. Подтопленными были почти 300 населенных пунктов и почти 10 тысяч домов, повреждено более 750 километров автодорог и разрушено почти 3 сотни мостов.



Паводок в Ивано-Франковской области / Фото пресс-служба Офиса Президента

Жертвами стихийного бедствия стали 4 человека. Общие убытки от наводнения оценили на сумму 3 – 4 миллиарда гривен.



Последствия наводнения на Закарпатье / Фото ГСЧС



Наводнение в Украине / Фото ГСЧС

Пожар небоскреба в ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах 5 мая загорелся 48-этажный небоскреб. Загорелся дом Аббко в городе Шарджа, горели почти все этажи высотки.



Пожар в Шарже / Фото Khaleej times

К счастью, обошлось без жертв, но с пострадавшими: таких было 12 человек. Жителей небоскреба успели вовремя эвакуировать из здания. Впрочем, пожар поражал своими масштабами.



Пожар небоскреба в ОАЭ / Фото AFP



48 этажей в огне / Фото The National

Серия протестов "Аваков – чорт"

Протесты "Аваков – черт" вспыхнули с новой силой в июне. Активисты собрались под стенами Рады, когда в парламенте докладывал глава МВД Арсен Аваков. Его выступление касалось изнасилования и пыток полицейскими женщины в Кагарлыке.



Акции протестов "Аваков – черт" / Фото Getty images

Также на протест "Аваков – черт" неравнодушные граждане выходили, выступая против задержания и преследования активиста Сергея Стерненка.

Акции протеста сфокусированы на произволе полиции и персоне министра. Их цель сместить Авакова с должности главы МВД.



Акция протеста "Аваков – черт" под Радой / Фото Getty images

Захват заложников в Луцке

21 июля на Театральной площади Луцка Максим Кривош захватил рейсовый автобус с почти двумя десятками пассажиров внутри. Он забаррикадировался в транспортном средстве и угрожал взорвать автобус, если его требования не выполнят.



В автобусе – захваченные Кривошем заложники / Фото "Волынь 24"

Террорист требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях заявления о том, что они – "террористы в законе". К президенту Зеленскому у Кривоша тоже было требование – записать видеообращение к украинцам с призывом посмотреть зоозащитный документальный фильм "Земляне".

Задержание Кривоша / Фото МВД

Интересно, что незадолго до штурма и захвата Кривоша глава государства таки выполнил это требование, правда потом ролик удалил.

Прекращение огня в Донбассе

На Донбассе с 27 июля действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. О нем договорились стороны во время заседания Трехсторонней контактной группы. Хотя количество обстрелов действительно уменьшилось, пророссийские боевики часто нарушают "тишину". За период перемирия погибли 4 украинских военослужащих.



Президент Зеленский незадолго до объявления перемирия посетил передовую / Фото Офис Президента

Взрыв в порту Бейрута

Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прозвучали мощные взрывы. Они произошли в порту города. Взрывная волна практически полностью разрушила припортовую инфраструктуру и повредила здания на расстоянии до 10 километров.

В результате по меньшей мере 220 человек погибли, 6 тысяч были ранены, 110 пропали без вести. Около 300 тысяч людей потеряли дома, из них 80 тысяч – дети.



Взрыв в порту Бейрута / Фото AFP

Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба, а урон оценили в миллиарды долларов.

Взрыв вызвали более 2 тысяч 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад. Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина в 2014 году. Поэтому она все время лежала в порту.



Бейрут после мощных взрывов / Фото Getty images

Это интересно Революционные изобретения 2020 года, которые войдут в историю

Отравление Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального отравили в августе "Новичком". Он возвращался из Томска в Москву, но на борту самолета ему резко стало плохо, поэтому судно совершило экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в больницу, где он впал в кому. Российские врачи долго не могли поставить ему диагноз и упорно отрицали версию с отравлением. Более того – рассказывая о нетранспортабельном состоянии Навального, они долго отказывались давать разрешение на его перевозку за границу.



Навального доставляют в "Шарите"/ Фото Getty images

Наконец, после переговоров и консилиумов, оппозиционера таки отправили на лечение в берлинскую клинику "Шарите". Там признали: Навального действительно отравили. В середине декабря ряд ведущих западных СМИ обнародовали совместное расследование по кейсу Навального. Они заявили, что российского политика отравили работники ФСБ.



Навальный после выхода из комы / Фото Getty images

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси вспыхнули сразу после президентских выборов 9 августа. На улицы Минска и других белорусских городов вышли люди, несогласные с результатами выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко.



Многотысячные протесты в Беларуси / Фото Getty images

И наблюдатели, и протестующие уверены: Лукашенко полностью сфальсифицировал результаты голосования, потому что на выборах должна была победить лидер оппозиции Светлана Тихановская.



Протестующий и силовики / Фото Getty images

Уже более 4 месяцев люди выходят на мирные протесты – несмотря на жесткие задержания силовиков, репрессии, тюремные заключения и отсутствие каких-либо уступок со стороны самопровозглашенного президента Лукашенко.



Задержание активиста в Минске / Фото Getty images

Катастрофа АН-26 под Харьковом

Ужасная катастрофа военного самолета Ан-26 произошла под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября. Самолет упал во время планового полета по подготовке курсантов летной и штурманской специальностей Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба.



Катастрофа Ан-26 под Чугуєвом / Фото очевидца из соцсетей

На борту самолета находилось 27 человек, из них выжил только 1 курсант.

Правительственная комиссия, созданная после катастрофы, объявила несколько причин аварии, а именно: отсутствие контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц университета, системные нарушения правил полетов в университете, недостаточная подготовка экипажа к особым ситуациям, взлеты "конвейером" (выполнялся шестой полет подряд) , отказ системы управления двигателя, нарушение плановой таблицы полетов.



Место авиакатастрофы / Фото ГСЧС

6 октября в Харькове состоялась церемония прощания с погибшими курсантами с участием высшего руководства государства.



Прощание с погибшими курсантами в Харькове / Фото Офис Президента

Пожары в Луганской области

В июле и октябре в Луганской области, на территории, подконтрольной украинским властям, возникли массовые лесные пожары. В результате них погибли 11 человек, еще 19 – попали в больницу. Более 300 домов сгорели дотла, а сотни людей остались без крыши над головой.



Разрушительные пожары на Луганщине / Фото Getty images

Пожары могли быть вызваны провокациями со стороны российских боевиков.

Осенью с огнем было крайне трудно бороться из-за сильных ветров, которые разнесли огонь на новые территории.



Выжженная земля / Фото Getty images

Обострение в Нагорном Карабахе

27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Боевые действия продолжались на нескольких различных направлениях.



Жилой дом в Нагорном Карабахе, попавший под обстрел / Фото Getty images

При этом оба государства ввели режим военного положения. В результате полуторамесячного конфликта в Карабахе погибло тысячи военных и гражданских. Стороны до сих пор считают свои потери.

Все завершилось подписанием мирного договора с участием России и введением ее миротворцев в район конфликта.

Местные выборы в Украине

Первый тур местных выборов в Украине состоялся 25 октября. На них украинцы выбирали депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов. Голосование не состоялось на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в прифронтовых населенных пунктах.



Местные выборы в Украине в условиях пандемии / Фото Getty images

О том, проводить ли местные выборы во времена пандемии, долго думала центральная власть. Впрочем, в конце руководство государства решило не отменять их. Граждан просили приходить на участки в масках, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию.



Людей просили приходить на выборы в масках / Фото Getty images

Кроме местных выборов, на выходе из участков волонтеры проводили всенародный опрос, инициированный президентом Зеленским.



Президент Зеленский отвечает на инициированный им опрос

Землетрясение и цунами в Турции

В конце октября в турецкой провинции Измир произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,6, эпицентр землетрясения располагался в Эгейском море на глубине 16,5 километров.



Землетрясение наделал беды в Турции​ / Фото Getty images

В результате землетрясения погибли более 100 человек, еще более 700 человек получили ранения.

Подземные толчки спровоцировали цунами, которое накрыло турецкие города Сеферихисар и Измир. В результате там затопило улицы.



А цунами затопило улицы Измира / Фото Getty images

Спасательно-поисковые работы на месте продолжались без перерыва. И – о чудо: после 91 часа с момента землетрясения спасателям удалось среди обломков найти уцелевшую 4-летнюю девочку Айду Гезгин.



Спасенная из-под завалов девочка / Фото Getty images

До этого, после 65 часов после толчков, из-под обломков спасатели извлекли также трехлетнего ребенка.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. До этого дня американцы тоже могли отдать свой голос, приняв участие в выборах по почте или все же придя на участок. Голосование по почте в США устроили, чтобы уберечь людей от распространения COVID-19. Количество избирателей, которые воспользовались этим способом – рекордное.



22 сентября во центре Вашингтона установили флажки в память умерших от COVID-19, их в США уже более 300 тысяч / Фото Getty images



За выборами американцы всегда тщательно наблюдают, даже в пабах / Фото Getty images

Победу на выборах президента США получил демократ Джо Байден. Действующий американский лидер Дональд Трамп с результатом выборов не согласился и считает, что у него украли победу с помощью масштабных фальсификаций.



Итог выборов глазами ребенка / Фото Getty images

Трамп и Республиканская партия подали ряд запросов о пересчете голосов в ряде штатов. Правда, перерасчеты лишь подтверждают победу Байдена.



Жители Нью-Йорка празднуют победу Байдена / Фото Getty images

Вице-президентом при Байдене впервые станет женщина – Камалла Харрис.

Конституционный кризис в Украине

Конституционный кризис в Украине начался в конце октября с решения КСУ, поскольку судьи признали неконституционным открытый доступ к декларациям в Едином государственном реестре, проверку электронной деклараций Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции.



Судьи КСУ / Фото Getty images

После такого решения КСУ президент Зеленский собрал Совет нацбезопасности и обороны, приказал восстановить доступ к базе деклараций и издал приказ, предусматривающий увольнение всех судей КСУ. Правда, пока рассмотрение законопроекта отложили.

Общество тоже остро восприняло скандальное решение Конституционного Суда. На следующий день под его стенами прошли акции протеста.



Протесты под зданием КСУ / Фото Getty images

Прощание с Марадоной

К теме Потери года: кто из известных людей умер в 2020 году

25 ноября в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Эта новость всколыхнула весь мир, а особенно футбольных болельщиков. В Аргентине из-за смерти легенды объявили трехдневный траур.



Прощание с Диего Марадоной в Аргентине / Фото Getty images

В Италии стадион футбольного клуба "Наполи" переименовали в честь Диего Марадоны. В заявлении властей города было отмечено, что Марадона был "величайшим футболистом всех времен", который за 7 лет, которые он провел в "Наполи", завоевал для клуба 2 титула чемпиона Италии и ряд других престижных трофеев, и взамен получил "вечную и безусловную любовь всего города ".

В Неаполе люди устраивали стихийные мемориалы, чтобы почтить известного футболиста.



Стихийный мемориал в память о Марадоне / Фото Getty images

В Аргентине во время прощания с ним произошли столкновения, не все желающие успели пройти во дворец Casa Rosada, где разместили гроб с футболистом.



Столкновения во время церемонии прощания / Фото Getty images

Протести ФЛП

В Киеве со среды ноября предприниматели проводят акции протеста. Сначала ФЛП приходили под стены парламента, где выступали против намерений властей ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты.

Также предприниматели недовольны тем, что правительство запланировало локдаун с 8 по 24 января 2021 года.



Протесты ФЛП под Верховной Радой / Фото Getty images



Столкновения под парламентом / Фото Getty images

15 декабря протестующие пришли на Майдан Независимости и перекрыли Крещатик. Днем они попытались установить на Майдане палатки, но полиция им помешала. Произошли столкновения, в которых пострадали как полицейские, так и митингующие.

Вечером правоохранители снесли более десяти палаток, установленных участниками акции, произошла еще одна сычка.



Разгон ФЛП на Майдане / Фото Глеба Гаранича

"Свет в конце мрака года": вакцинация в Великобритании

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer BionTech. Первыми вакцинируют лиц старше 80 лет и определенные категории медицинского персонала.

Первым человеком, которому сделали прививку, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинэн. Вакцинацию летней женщины провели в университетской больнице города Ковентри. Это сделали в рамках массового вакцинации.



Маргарет Кинэн первой получила вакцину от COVID-19 / Фото The Scottish Sun

Вторым вакцинированным стал полный тезка известного британского драматурга Уильям Шекспир.