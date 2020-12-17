Специалисты аналитической системы YouControl подготовили ряд рекомендаций по осуществлению безопасных онлайн-покупок в преддверии новогодних праздников. Своевременная проверка интернет-магазинов убережет от мошенников, сэкономит время и спасет нервные клетки.

В случае, когда времени нет ходить по магазинам, которые в нынешних условиях часто работают по непонятному графику, удобным способом приобретения товаров становятся онлайн-покупки. Однако, в таком случае хорошо рассмотреть товар своими глазами невозможно. Так же трудно убедиться в надежности поставщика. Чтобы не наткнуться на мошенников во время онлайн-покупок и не испортить предновогоднее настроение, специалисты аналитической системы YouControl советуют придерживаться определенных правил. Основные правила проверки интернет-магазинов и вообще онлайн-покупок – в материале 24 канала.

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Правила проверки интернет-магазинов

В контактных данных интернет-магазина отыщите код ЕГРПОУ и официальное юридическое название (в соответствии с Единым государственным реестром юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и проверьте юридический статус (не находится ли в процессе прекращения), адрес, вид деятельности;

Узнайте, как давно работает интернет-магазин – не появился ли он вместе с первым снегом, за месяц до новогодних праздников?

Проанализируйте его судебную историю и наличие исполнительных производств.

Кстати, все эти данные можно бесплатно найти в системе YouControl.

Больше советов

Если же продавец – ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо – представителя, директора или того же ФЛП.

Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске.

Чтобы свести риски к минимуму и обезопасить себя от ошибки при онлайн-шопинге, специалисты аналитической системы рекомендуют:

В случае, когда цена значительно ниже рыночной, иногда даже ниже реальной себестоимости, с большой вероятностью перед вами – мошенники;

Не стоит перечислять задаток на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица;

Надежнее осуществлять заказ с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия. Так продавец не получит привлекательной возможности исчезнуть с вашими деньгами, не отправив товар;

Не проигнорируйте возможность поискать в сети возможную информацию относительно продавца, особенно, если возникли сомнения относительно его надежности. Ведь до вас с этим продавцом, скорее всего, уже имели дело другие люди и, вероятно, поделились своим опытом: возможно оставили отзыв на самом сайте, на специализированных внешних ресурсах или в социальных сетях. Также название магазина может встретиться в каких-то материалах СМИ в контексте мошенничества.

Аналогичный подход должен быть не только при проверке интернет-магазинов, но и при заказе товаров\услуг у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений. Стоит попросить у продавца предоставить информацию о его полном имени, желательно с документальными доказательствами – удостоверением личности (особенно если речь о дорогих покупках). Далее проверить это физическое лицо в открытых источниках или с помощью известных вам аналитических систем, не покупать ничего по предоплате.