В Сумах полиция наткнулась на интересную находку в одном из заведений общественного питания. Жители города сообщили, что на электронном табло одного из кафе увидели рекламу о продаже наркотиков. Правоохранители на месте обнаружили много оружия.

Правоохранители открыли уголовное производство за незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических веществ. Полицейские и сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью выехали на обыск в заведении.

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У присутствующих в кафе ранее были проблемы с законом

Всех присутствующих в кафе проверили на причастность к сбыту наркотиков. Информация подтвердилась – у некоторых из них действительно уже были из-за этого проблемы с законом. Кроме того, в помещении натолкнулись на много предметов – похожих на огнестрельное и холодное оружие. Находки передали на исследование экспертам.

Задержанных доставили в управление полиции

Всех, кого задержали в так называемом кафе, доставили в Сумское районное управление полиции. Там будут проверять, причастны ли они к преступлениям, совершенным на территории Сумщины.

Смотрите фото из кафе в Сумах: