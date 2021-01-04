В кафе Чернигова разгорелся патриотический скандал из-за флага. Владельцы заведения отказались обслуживать женщину, которой не понравился красно-черный флаг на одной из полок в кафе.

Скандал в кафе из-за флага: что известно

Видео с кафе "Права кава" в Чернигове опубликовал в фейсбуке волонтер Ричард Горда.

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На нем владелица заведения Екатерина Число рассказала о конфликте с посетительницей.

По ее словам, в кафе пришла женщина. Она заметила на одной из полок красно-черный флаг. Потом начала задавать вопрос: "А что это? А зачем это? Красно-черный флаг!"

Владелица сначала пыталась объяснить клиентке, что флаг нужен, чтобы "люди не забывали, что у нас в стране война" и добавила, что владельцы кафе – военные, ветераны АТО.

В ответ посетительница заявила: "Это вы мне, военной, будете рассказывать?".

Тогда женщину вежливо попросили уйти, отказав в обслуживании. На прощание она добавила, что ей неприятно находиться в кафе. А владелица отметила, что ей неприятно обслуживать сепаратистов.

И это на 7 году войны, то есть сепаратисты уже настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами,

– возмутилась Екатерина Число.

Обратите внимание! Ранее посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что один из идеологов националистического движения в Украине Степан Бандера якобы был сообщником нацистского режима. Такие заявления представители Израиля делают уже не впервые.

Владелица кафе рассказала о конфликте с посетительницей из-за флага: видео