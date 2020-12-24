Кабмин разрешил кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до утра. Однако посетителям нужно строго соблюдать противоэпидемические мероприятия. Повлияет ли решение правительства на распространение вируса – читайте дальше.

Нельзя говорить, что это повлечет определенный коллапс. Однако положительного влияния на распространение заболеваемости точно не будет. Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал Юрий Ганиченко, руководитель проектов Киевской школы экономики.

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Он также подчеркнул, что говорится об одной конкретной ночи – так хочется верить, что она не станет толчком к новой вспышке коронавируса в Украине.

Но когда мы говорим о продолжении празднования и увеличение времени работы заведений в новогоднюю ночь, все же надо иметь в виду, что можно ожидать вспышку,

– добавил Ганиченко.

По словам эксперта, в разговорах о возможной вспышке нужно аналитически понимать, к чему она может привести и какой силы она будет. "Сейчас наблюдаем уменьшение новых выявленных случаев. По анализу КШЭ, не видим, что при этом заболеваемость приходит", – отметил он.

Справка. В другое время действия карантина, который продлили до конца февраля 2021, заведения общественного питания могут работать до 23:00. А в период усиленного карантина с 8 по 24 января рестораны и кафе смогут работать только на вынос.

О статистике Минздрава и НСЗУ

Руководитель проектов Киевской школы экономики также отметил, что есть изменения в виявленнни болезни, также стоит обращать внимание на ретроспективное обновление официальных данных, которое делает НСЗУ.

Оно пока показывает, что по крайней мере до 7 декабря падение заболеваемости не было. При том, что официальная ежедневная статистика Минздрава показывала падение уже с 28 ноября, добавил Юрий Ганиченко.

"МЗ каждое утро говорит о людях, попавших в статистику в этот день. А НСЗУ позволяет видеть ретроспективно, то есть назад. Что происходило с заболеваемостью более реально. То есть на дату, когда был известен результат ПЦР-теста", – объяснил эксперт.