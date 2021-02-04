Народный депутат Александр Качура подал депутатское обращение к руководству фракции "Слуга народа". Политик просит провести внеочередное заседание, чтобы обсудить санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Источник: телеграм "Правда Качуры"

Представитель президентской фракции также добавил, что во время соответствующего заседания должен присутствовать секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Качура хочет созвать внеочередное заседание "Слуги народа"

Соответствующее обращение нардеп адресовал к главе фракции Давиду Арахамии и его первому заместителю Александру Корниенко.

"Недавно стало известно о введении в действие решения СНБО за 2 февраля 2021 года, которое касается физического лица, перечня юридических лиц и применит в отношении них ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер", – написал он.

Качура просит срочно созвать и провести внеочередное заседание "Слуги народа" с целью полного, основательного и детального обсуждения вышеупомянутых событий и построения общей позиции депутатской фракции.

На соответствующее заседание также прошу пригласить секретаря СНБО Данилова А. М.,

– добавил он.

Что этому предшествовало

Совет нацбезопасности и обороны 2 февраля ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Санкции будут действовать в течение 5 лет.

Козаку принадлежат такие телеканалы, как NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Они сейчас прекратили вещание. Также санкции касаются ряда региональных вещателей под брендами его каналов

Введение ограничений поддержали Соединенные Штаты. В посольстве США в Украине отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и соответствуют законодательству.

Между тем в Кремле заявили, что такое решение не соответствует международным нормам.



Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала