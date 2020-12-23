Кабинет Министров Украины утвердил нулевую норму формирования страхового запаса в 2021 году для поставщиков природного газа. Стоит заметить, что в 2020 году запасы газа в хранилищах являются рекордными в течение последних 10 лет.

Такое количество запасов гарантирует стабильность во время отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

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По данным Кабмина, по состоянию на октябрь 2020 года Украина увеличила объемы газа в хранилищах до 28,1 миллиарда кубометров. Такой показатель на 6,3 миллиарда кубометров больше чем в то же время в 2019 году.

По состоянию на 23 декабря 2020 года в газохранилищах есть 24,46 миллиарда кубометров,

– сообщили в пресс-службе.

Обратите внимание! В декабре 2020 года выросла оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии. В общем стоимость газа выросла на 873,28 гривны за тысячу кубических метров. Подробнее об этом – читайте здесь.

В Кабмине сообщили, что для безопасной поставки газа введут специальную норму. Согласно ей, в случае наступления кризиса, поставщикам надо будет создать страховой запас природного газа. Его размер составит 10% от объемов поставок, запланированных на следующий месяц.

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Стоит заметить, что норму о формировании страхового запаса критикуют частные компании-поставщики. Все из-за того, что они не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в подземные хранилища.