В Кабмине утвердили нулевую норму страхового запаса газа на 2021 год: детали
Кабинет Министров Украины утвердил нулевую норму формирования страхового запаса в 2021 году для поставщиков природного газа. Стоит заметить, что в 2020 году запасы газа в хранилищах являются рекордными в течение последних 10 лет.
Такое количество запасов гарантирует стабильность во время отопительного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.
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По данным Кабмина, по состоянию на октябрь 2020 года Украина увеличила объемы газа в хранилищах до 28,1 миллиарда кубометров. Такой показатель на 6,3 миллиарда кубометров больше чем в то же время в 2019 году.
По состоянию на 23 декабря 2020 года в газохранилищах есть 24,46 миллиарда кубометров,
– сообщили в пресс-службе.
В Кабмине сообщили, что для безопасной поставки газа введут специальную норму. Согласно ей, в случае наступления кризиса, поставщикам надо будет создать страховой запас природного газа. Его размер составит 10% от объемов поставок, запланированных на следующий месяц.
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Стоит заметить, что норму о формировании страхового запаса критикуют частные компании-поставщики. Все из-за того, что они не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в подземные хранилища.
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