Украина ответила на беспокойство Международного валютного фонда и заверила, что государство не будет регулировать цены на рынке газа. Фиксированные тарифы - это лишь временное решение на время карантина.

Что говорят в Кабмине

В Украине работает миссия Международного валютного фонда. Поэтому с представителями ведут диалог. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на одном из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Кстати Какую цену за распределение газа Шмыгаль считает справедливой

По словам Шмыгаля, ограничение цены до 6,99 гривны отнюдь не означает отказ от рынка газа.

Не отказываемся и не собираемся отказываться от рыночных отношений в сфере продажи газа бытовым потребителям. Мы ввели прайскеп верхней границы, но никакого госрегулирования не предвидится,

– подчеркнул премьер.

Когда в Украине ввели рынок газа, это дало возможность получать справедливую рыночную цену. Однако цена начала расти.

Кабмин формирует годовой тариф

Чиновник рассказал, что в Кабмине изучают вопрос формирования годового тарифа. Возможно, он будет дешевле, а, возможно, будет колебаться.

Что говорят в Офисе Президента

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко тоже подтвердила в фейсбуке, что Украина не возвращается к государственному регулированию цен на газ. Установленная цена на период карантина – это лишь временная и необходимая мера.

Свириденко подчеркнула, что такое ограничение является наиболее эффективным в условиях злоупотреблений поставщиков газа. Представитель ОП добавила, что власть работает над поиском устойчивых решений, чтобы ввести честные правила на рынке газа.

Эта нездоровая монополия на розничном рынке является проблемой, которую надо решать уже сегодня,

– подытожила Свириденко.

Что этому предшествовало

С начала 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Это вызвало массовые протесты в городах.

Чтобы снять напряжение в обществе, в правительстве пообещали снизить цены. В частности, должны установить фиксированные цены: 6,99 гривны за кубометр газа, 1,79 гривны – за распределение газа.

Постановление о тарифах должны принять 18 января. Однако такая цена будет действовать только во время карантина.

В МВФ обеспокоились из-за решения правительства, ведь это могло бы означать государственное регулирование цен на газ.



Цены на газ / Инфографика 24 канала