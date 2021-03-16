Министр Кабинета Министров Олег Немчинов обратился к городским головам. Он напомнил им, что регионы могут усиливать карантинные ограничения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 9 декабря 2020 года об установлении карантина и введении ограничительных мер из-за COVID-19.

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Что сказал Немчинов

Чиновник подчеркнул, что на территории регионов, которые находятся в оранжевой зоне, действуют ограничительные меры, предусмотренные постановлением Кабинета министров.

В то же время заметил, что дополнительно там могут вводить усиленные меры контроля – согласно решению региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Степанов также обращался к регионам

Ранее с похожим заявлением к власти на местах обратился глава Минздрава Максим Степанов. Он призвал мэров городов, в которых ухудшается ситуация с коронавирусом, не ждать указаний правительства.

Он отметил, что чиновники в регионах не должны ждать формального введения красной зоны. Вместо этого они могут самостоятельно усиливать ограничения из-за коронавируса.

Где наихудшая ситуация с COVID-19

Сейчас в красной карантинной зоне в Украине находятся 4 области, а именно – Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, а также Буковина.

В оранжевой – Киев и Киевская область, Донецкая область, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Винницкая область.



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