Кабинет Министров выделил деньги для выплат людям, временно утратившим трудоспособность в период карантина. Министерству социальной политики направили 1,64 миллиарда гривен.

Источник: 24 канал

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 3 февраля. В пояснительной записке говорится, что в октябре – декабре 2020 года ощутимо выросли расходы Фонда соцстрахования на выплату пособия застрахованным лицам.

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Поэтому по состоянию на 1 января 2021 года остались непрофинансированными заявления страхователей с 15 декабря по 31 декабря 2020 года на сумму 1,64 миллиарда гривен.

Кому и сколько должны выплатить

1,371 миллиарда гривен – пособие по временной нетрудоспособности (в частности, из-за изоляции от COVID-19) 229 868 людям;

268,5 миллиона гривен – помощь в связи с беременностью и родам 6 827 людям;

3,2 миллиона гривен – пособие на погребение на 776 выплат.

Документом предусмотрено выделение правительством Министерству социальной политики из государственного бюджета денег на сумму 1,642 миллиона гривен для выплаты Фондом застрахованным лицам материального обеспечения.

Обратите внимание! Верховная Рада приняла за основу и в целом проект постановления о мерах по введению е-реестра листков нетрудоспособности. Так, правительству поручили ускорить разработку и внесение изменений в правовые акты