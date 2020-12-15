Кабинет министров 14 декабря принял распоряжение "О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству социальной политики на 2020 год". Согласно документу, на 180 миллионов гривен увеличили расходы на нужды чернобыльцев.

Увеличение расходов позволит обеспечить ежемесячную денежную компенсацию для чернобыльцев. Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

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На что направят деньги:

На компенсации стоимости продуктов гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенных к категориям I и II.

На компенсации родителям пострадавших детей за период отсутствия питания в учебных заведениях.

На компенсации за вред, причиненный здоровью.

На помощь на оздоровление и в случае освобождения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

После решения Кабмина деньги в ближайшее время переведут в области – для освоения.

Сколько было ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Отметим, что 14 декабря в Украине чествовали ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Именно в этот день завершилось строительство защитного саркофага над четвертым энергоблоком.

По приблизительным подсчетам, к ликвидаторам можно причислить 600 тысяч человек. 31 человек погиб непосредственно после аварии на ЧАЭС. 60 тысяч умерли от болезней, вызванных радиацией. Еще 125 тысяч остались инвалидами.

Смотрите видео о ликвидаторах последствий катастрофы на ЧАЭС: