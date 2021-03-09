Правительство расширило список ограничений, действующих в красной зоне карантина. В частности, запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, то есть работу общественного транспорта.

Однако в красной зоне будет курсировать железнодорожный транспорт. Важно Киев и 9 областей близки к красной зоне, – Шмыгаль Какие перевозки разрешили В легковушках не более 5 человек вместе с водителем, но без учета детей.

В служебных и арендованных авто на сидячих местах. Однако о маршруте надо заранее сообщить полиции.

Спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры.

Спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении, согласованными с ОГА.

Новые ограничения в красной зоне / Инфографика Минздрав Какие еще ограничения действуют в красной зоне Красная зона – это самый строгий уровень адаптивного карантина в Украине. Поэтому там не работают торговые центры, спортзалы, заведения развлечений и питания.

Также запрещена очная работа учебных заведений.

Кроме этого, закрыты непродовольственные магазины и рынки. Обратите внимание! Сейчас в красной зоне находятся Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области.



Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля туда вскоре могут попасть еще 10 регионов. Например, Киев и Киевская область, Виннитчина, Донетчина, Запорожье, Львовщина, Николаевщина, Сумщина, Тернопольщина, Хмельнитчина.