Кабмин ввел новые ограничения красной зоны: касаются транспорта
Правительство расширило список ограничений, действующих в красной зоне карантина. В частности, запретили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки, то есть работу общественного транспорта.
Источник:"Коронавирус Инфо"
Однако в красной зоне будет курсировать железнодорожный транспорт.
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Какие перевозки разрешили
- В легковушках не более 5 человек вместе с водителем, но без учета детей.
- В служебных и арендованных авто на сидячих местах. Однако о маршруте надо заранее сообщить полиции.
- Спецжелезнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры.
- Спецжелезнодорожными рейсами в пригородном сообщении, согласованными с ОГА.
Новые ограничения в красной зоне / Инфографика Минздрав
Какие еще ограничения действуют в красной зоне
- Красная зона – это самый строгий уровень адаптивного карантина в Украине. Поэтому там не работают торговые центры, спортзалы, заведения развлечений и питания.
- Также запрещена очная работа учебных заведений.
- Кроме этого, закрыты непродовольственные магазины и рынки.
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