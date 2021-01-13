Приблизили к стандартам НАТО: Кабмин внес изменения в прохождение военной службы в ВСУ
Кабинет министров внес изменения в прохождение военной службы в Вооруженных Силах Украины. Соответствующий указ правительству предоставил президент Владимир Зеленский.
Нововведения призваны приблизить ВСУ к стандартам НАТО. Решение было принято во время пленарного заседания Кабмина 13 января, сообщает 24 канал.
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Документом предлагается:
- ввести порядок приостановки и продолжения военной службы военнослужащих, которые самовольно оставили воинские части или места службы, дезертировали из ВСУ или добровольно сдались в плен;
- усовершенствовать порядок присвоения воинских званий во время прохождения военной службы в запасе;
- внести изменения в полномочия лиц на право присвоения воинских званий и увольнения с военной службы.
Кроме этого, Кабмин предоставил Администрации Госспецсвязи полномочия для проверки мероприятий, которые будут обеспечивать защиту информационно-телекоммуникационных систем, где обрабатывается информация НАТО с ограниченным доступом.
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