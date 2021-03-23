Кабинет министров 22 марта ужесточил правила въезда в Украину. Теперь в наше государство будут впускать людей только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус.

Соответствующее решение одобрили 22 марта во время внеочередного заседания правительства. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, постановление вступило в силу еще вчера.

Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Несмотря на то, из какой страны прибыл гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее чем за 48 часов,

– сказал Степанов.

Он добавил, что такие ограничения действуют во всех странах Европы. Украина не является исключением.

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