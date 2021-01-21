Украинское правительство 21 января собралось на внеочередное заседание и освободило от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Ранее чиновника поймали пьяным за рулем, более того, он даже нападал на полицейских. После этого инцидента сам Немилостивый написал заявление об отставке.

Кабмин согласовал отставку Немилостивого

На пьяные выходки Немилостивого сразу отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Еще 20 января он пообещал уволить заместителя Уруского. Это поддержали и другие члены Кабмина уже на следующий день, об этом глава правительства сообщил в телеграм.

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Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно уволили замминистра. Должность в Кабинете Министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной,

– написал Шмыгаль.

Сам вице-премьер Уруский назвал поведение своего заместителя неприемлемым и также подрывающим авторитет исполнительной власти.

Главное об инциденте с Немилостивым

Автомобиль Немилостивого остановили патрульные вечером 20 января. Водителя заподозрили в опьянении.

Чиновник протокол составлять отказался, а вместо этого потолкался с полицейскими.

Немилостивый пригрозил правоохранителям своей должностью.

На замминистра составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и даже надели наручники.

Материалы направили в суд.

Краткая биография Виталия Немилостивого