Кабмин уволил заместителя министра Уруского – Виталия Немилостивого за пьяный дебош
Украинское правительство 21 января собралось на внеочередное заседание и освободило от должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого. Ранее чиновника поймали пьяным за рулем, более того, он даже нападал на полицейских. После этого инцидента сам Немилостивый написал заявление об отставке.
Кабмин согласовал отставку Немилостивого
На пьяные выходки Немилостивого сразу отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Еще 20 января он пообещал уволить заместителя Уруского. Это поддержали и другие члены Кабмина уже на следующий день, об этом глава правительства сообщил в телеграм.
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Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно уволили замминистра. Должность в Кабинете Министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной,
– написал Шмыгаль.
Сам вице-премьер Уруский назвал поведение своего заместителя неприемлемым и также подрывающим авторитет исполнительной власти.
Главное об инциденте с Немилостивым
- Автомобиль Немилостивого остановили патрульные вечером 20 января. Водителя заподозрили в опьянении.
- Чиновник протокол составлять отказался, а вместо этого потолкался с полицейскими.
- Немилостивый пригрозил правоохранителям своей должностью.
- На замминистра составили протокол за вождение в нетрезвом состоянии и даже надели наручники.
- Материалы направили в суд.
Краткая биография Виталия Немилостивого
- Родился в 1968 году в Харькове.
- Выпускник Харьковского педагогического института имени Григория Сковороды и Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.
- Немилостивый является одним из совладельцев Харьковского завода транспортного оборудования.
- А в 2015 году стал почетным председателем корпорации "УкрИннМаш".
- Впервые в Кабмине начал работать еще в 2007 году – был первым заместителем министра промышленной политики. Эту же должность он занимал и в правительстве Николая Азарова (2010 – 2011 годы).
- В 2012 – 14 годах был нардепом Верховной Рады VII созыва. Из-за скандала с выходом из фракции "Батькивщина" написал заявление о сложении депутатских полномочий.
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