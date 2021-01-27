Руководителя Государственного агентства по управлению Чернобыльской зоной Сергея Калашника 27 января уволили с должности. На это место был назначен его заместитель.

Источник: представитель Кабмина в Раде Василий Мокан

Решение об увольнении Калашника приняли на заседании правительства.

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Кто будет вместо Калашника

Временно обязанности положили на первого заместителя председателя агентства Андрея Пляцка. Пока неизвестно, кто возглавит ведомство в дальнейшем.

Что известно о Калашнике

Мужчину назначили руководить зоной отчуждения в апреле 2020 года.

Перед тем Калашник более года исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.

Ранее чиновник работал заместителем руководителя проекта по строительству нового безопасного конфайнмента в совместном предприятии НОВАРКА, то есть изоляционного сооружения над 4 энергоблоком.