Правительство уволило руководителя агентства по управлению Чернобыльской зоной
Руководителя Государственного агентства по управлению Чернобыльской зоной Сергея Калашника 27 января уволили с должности. На это место был назначен его заместитель.
Источник: представитель Кабмина в Раде Василий Мокан
Решение об увольнении Калашника приняли на заседании правительства.
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Кто будет вместо Калашника
Временно обязанности положили на первого заместителя председателя агентства Андрея Пляцка. Пока неизвестно, кто возглавит ведомство в дальнейшем.
Что известно о Калашнике
- Мужчину назначили руководить зоной отчуждения в апреле 2020 года.
- Перед тем Калашник более года исполнял обязанности гендиректора Чернобыльской АЭС.
- Ранее чиновник работал заместителем руководителя проекта по строительству нового безопасного конфайнмента в совместном предприятии НОВАРКА, то есть изоляционного сооружения над 4 энергоблоком.
Чем занимается Госагентство по управлению зоной отчуждения?
Ведомство заботится об отселении и обеспечении барьерной функции зоны отчуждения, а также об обращении с радиоактивными отходами. Кроме того, агентство обеспечивает защиту населения от источников ионизирующего излучения и "реабилитирует" загрязненные радиацией территории.
Одной из основных задач ведомства является ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы.
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