Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на газ на период карантина. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.

Цену на газ уменьшили

Кабмин на внеочередном заседании 18 января принял постановление о снижении тарифа на газ для населения, сообщает 24 канал.

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С 1 февраля и до завершения карантина (или до 31 марта) украинцы будут платить за газ фиксированную цену – 6,99 гривны за кубометр.

Цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, а для части потребителей – даже на 40%,

– отметил Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что эта цена ниже на 1,5 гривны за кубометр от той, что была 2 – 3 года назад.

Он также рассказал, что в 2018 – 2019 годах суммы в платежках украинцев составляли примерно 75% тогдашней минимальной зарплаты, теперь этот показатель достигнет 40%. По словам премьера, люди смогут сэкономить примерно 500 гривен ежемесячно.

Шмыгаль о снижении цены на газ: смотрите видео

Тарифы на газ в Украине: коротко