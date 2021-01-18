Правительство утвердило новую цену на газ для населения до конца карантина
Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на газ на период карантина. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.
Цену на газ уменьшили
Кабмин на внеочередном заседании 18 января принял постановление о снижении тарифа на газ для населения, сообщает 24 канал.
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С 1 февраля и до завершения карантина (или до 31 марта) украинцы будут платить за газ фиксированную цену – 6,99 гривны за кубометр.
Цена на газ для украинцев в среднем снизится на 30%, а для части потребителей – даже на 40%,
– отметил Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что эта цена ниже на 1,5 гривны за кубометр от той, что была 2 – 3 года назад.
Он также рассказал, что в 2018 – 2019 годах суммы в платежках украинцев составляли примерно 75% тогдашней минимальной зарплаты, теперь этот показатель достигнет 40%. По словам премьера, люди смогут сэкономить примерно 500 гривен ежемесячно.
Шмыгаль о снижении цены на газ: смотрите видео
Тарифы на газ в Украине: коротко
- С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли цены на газ для населения.
- Из-за этого в ряде городов состоялись протесты. Люди требовали от властей вернуть старые тарифы.
- Владимир Зеленский собрал энергетическое совещание. На нем он поручил правительству срочно решить проблему с тарифами.
- Чиновники договорились снизить цену газа на время карантина.
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