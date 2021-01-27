Кабмин утвердил постановление об ипотеке в пределах 7% годовых: условия для займа
Кабинет Министров Украины утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. В частности, процентную ставку уменьшили до 7%.
Источник: Офис Президента
Согласно постановлению, Фонд развития предпринимательства будет осуществлять компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам. Их будут предоставлять заемщикам на приобретение жилья для уменьшения их стоимости.
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По данным Офиса Президента, компенсацию процентов Фонд будет предоставлять заемщикам, которые получили ипотеку в гривнах в уполномоченном банке.
Воспользоваться этой компенсацией смогут как граждане Украины, которые стремятся купить квартиру, так и те, кто хочет построить дом самостоятельно,
– говорится в сообщении.
Однако стоит заметить, что в ипотеку нельзя будет приобрести жилье, построенное до 2015 года. Уменьшение стоимости ипотечных кредитов будет работать в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
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Постановление утвердили по требованию Владимира Зеленского. Глава государства отметил, что доступная ипотека является шагом Украины в направлении цивилизованного мира и обеспечения достойной жизни украинцев. Благодаря этому документу много молодых семей смогут приобрести жилье по доступной цене.
В пресс-службе также добавили, что постановление доработают в Минфине в течение 2 дней. После этого его подадут на подпись премьер-министру Денису Шмыгалю.
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