Кабмин изменил порядок регистрации автомобилей
Кабинет министров 16 декабря принял постановление о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятии с учета транспортных средств. Ранее соответствующий проект утвердило правительство.
Изменения должны существенно облегчить такие процедуры. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует департамент коммуникации МВД.
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Какие изменения предусматривает постановление
Представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в своем телеграм разъяснил, какие изменения предусматривает новое постановление.
- Возможность подачи документов, необходимых для регистрации транспортных средств, с применением средств электронного кабинета водителя.
- Отчуждения транспортных средств, которые перешли в собственность наследника на основании свидетельства о праве на наследство, без их перерегистрации на наследника.
- Запрещает перерегистрацию транспортных средств, владельцы которых есть в Едином реестре должников.
- Определяет порядок перерегистрации транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам негосударственной формы собственности, а также транспортных средств, которые являются взносами участников в уставный фонд хозяйственных обществ.
- Устанавливает порядок государственной регистрации или перерегистрации переоборудованных транспортных средств.
- Определяет порядок отмены государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.
- Изменяет порядок снятия с учета транспортных средств в связи с изменением органа регистрации.
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