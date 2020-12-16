Кабинет министров 16 декабря принял постановление о новом порядке государственной регистрации, перерегистрации и снятии с учета транспортных средств. Ранее соответствующий проект утвердило правительство.

Изменения должны существенно облегчить такие процедуры. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует департамент коммуникации МВД.

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Какие изменения предусматривает постановление

Представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в своем телеграм разъяснил, какие изменения предусматривает новое постановление.

Возможность подачи документов, необходимых для регистрации транспортных средств, с применением средств электронного кабинета водителя.

Отчуждения транспортных средств, которые перешли в собственность наследника на основании свидетельства о праве на наследство, без их перерегистрации на наследника.

Запрещает перерегистрацию транспортных средств, владельцы которых есть в Едином реестре должников.

Определяет порядок перерегистрации транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам негосударственной формы собственности, а также транспортных средств, которые являются взносами участников в уставный фонд хозяйственных обществ.

Устанавливает порядок государственной регистрации или перерегистрации переоборудованных транспортных средств.

Определяет порядок отмены государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств.

Изменяет порядок снятия с учета транспортных средств в связи с изменением органа регистрации.

Обратите внимание! В Украине с 19 ноября заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения. Она регистрирует нарушения с участием автомобилей на иностранной регистрации. Это касается как иностранцев, так и украинцев, которые пользуются "евробляхами".