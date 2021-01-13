Минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году не может быть меньше 2 прожиточных минимумов для должностных лиц. С 1 января размер прожиточного минимума для должностных лиц установили на уровне 2 270 гривен.

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина 13 января, пишет 24 канал.

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Постановление правительства касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.

Наименьший размер минимального оклада – 4 540 гривен – имеют специалисты государственного органа. А наибольший минимальный оклад будут получать руководители:

государственного аппарата Верховной Рады,

секретариата Кабмина,

СНБО,

ЦИК,

Конституционного Суда,

Расчетной палаты,

Офиса Генпрокурора,

Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Заметим, зарплата госслужащих состоит из должностного оклада, премий и надбавок.