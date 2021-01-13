Кабмин утвердил минимальный размер оклада для госслужащих
Минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году не может быть меньше 2 прожиточных минимумов для должностных лиц. С 1 января размер прожиточного минимума для должностных лиц установили на уровне 2 270 гривен.
Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина 13 января, пишет 24 канал.
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Постановление правительства касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.
Наименьший размер минимального оклада – 4 540 гривен – имеют специалисты государственного органа. А наибольший минимальный оклад будут получать руководители:
- государственного аппарата Верховной Рады,
- секретариата Кабмина,
- СНБО,
- ЦИК,
- Конституционного Суда,
- Расчетной палаты,
- Офиса Генпрокурора,
- Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Заметим, зарплата госслужащих состоит из должностного оклада, премий и надбавок.
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