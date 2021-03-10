Кабинет Министров утвердил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 миллионов евро. Решение одобрили в соответствии с соглашением между Украиной и Францией о закупке десятков патрульных катеров.

Глава Минфина Сергей Марченко получил полномочия на заключение кредитного договора для закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ. Это постановление правительство одобрило во время заседания 10 марта. Читайте также Для ВСУ построят новые внедорожники вместо советских УАЗов Что известно о финансировании Официальная поддержка включает: Банковский заем, который гарантирован французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до 76 миллионов евро;

прямой заем Казначейства Франции на сумму до 40 миллионов евро. В Минфине также отметили, что финансовая поддержка предоставляется в размере, что составляет 85% стоимости контракта. Срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита. Обратите внимание! Украина и Франция 19 ноября 2019 года подписали межправительственное соглашение об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей. Что известно о соглашениях Украины со странами Европы В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества.

Документ предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.

Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которая длится в Черноморском регионе.