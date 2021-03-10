Кабмин утвердил 116 миллионов евро кредита от Франции, чтобы закупить патрульные катера
Кабинет Министров утвердил осуществление внешних государственных заимствований на сумму до 116 миллионов евро. Решение одобрили в соответствии с соглашением между Украиной и Францией о закупке десятков патрульных катеров.
Источник:Министерство финансов
Глава Минфина Сергей Марченко получил полномочия на заключение кредитного договора для закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ. Это постановление правительство одобрило во время заседания 10 марта.
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Что известно о финансировании
Официальная поддержка включает:
- Банковский заем, который гарантирован французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до 76 миллионов евро;
- прямой заем Казначейства Франции на сумму до 40 миллионов евро.
В Минфине также отметили, что финансовая поддержка предоставляется в размере, что составляет 85% стоимости контракта.
Срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.
Что известно о соглашениях Украины со странами Европы
- В октябре 2020 года Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества.
- Документ предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиарда фунтов стерлингов.
- Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которая длится в Черноморском регионе.
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