В Кабмине отреагировали на погром возле Офиса Президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко. Чиновники назвали действия активистов недопустимыми и призвали силовиков провести расследование.

В совместном заявлении министры отметили, что Конституция гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации, ведь это – один из столпов современной представительной демократии.

К теме "Слуга народа" инициирует внеочередное заседание Рады из-за погромов под ОП

В то же время чиновники подчеркнули, что решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста.

Неправомерные действия, которые 20 марта состоялись под ОП, являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции,

– говорится в заявлении.

Кроме этого, правительство призвало украинцев воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным способом.

"Ожидаем от МВД и СБУ расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", – добавили в Кабмине.

Погромы под Офисом Президента: что известно

20 марта в день рождения Стерненко на Банковую пришли митингующие. Они требовали освободить активиста.

В здание бросали файеры и разбили стекла. Офис Президента разрисовали баллончиками и облили краской.

У Зеленского оценили повреждения здания. Там, в частности, заявили, что нанесен ущерб на около 2 миллионов гривен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что эскалация событий на протесте за Стерненко была политической провокацией.

Киевский городской глава Виталий Кличко написал в фейсбуке, что протестующие показали Украину не слишком европейской.

Один из организаторов протеста – Сергей Филимонов – объяснил, что крушить окна в здании и запускать дымовые шашки не планировали.

Владислава Гранецкого-Стафийчука, который бил окна в Офисе Президента, задержали. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

Обратите внимание! Стерненко приговорили к более 7 годам тюрьмы за якобы похищение депутата Щербича. Активист своей вины не признает и считает дело политически мотивированным.