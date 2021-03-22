Кабмин требует реакции силовиков на погром возле Офиса Президента
В Кабмине отреагировали на погром возле Офиса Президента во время акции в поддержку Сергея Стерненко. Чиновники назвали действия активистов недопустимыми и призвали силовиков провести расследование.
Источник:Кабмин
В совместном заявлении министры отметили, что Конституция гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации, ведь это – один из столпов современной представительной демократии.
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В то же время чиновники подчеркнули, что решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста.
Неправомерные действия, которые 20 марта состоялись под ОП, являются неприемлемыми и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции,
– говорится в заявлении.
Кроме этого, правительство призвало украинцев воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным способом.
"Ожидаем от МВД и СБУ расследования событий 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", – добавили в Кабмине.
Погромы под Офисом Президента: что известно
- 20 марта в день рождения Стерненко на Банковую пришли митингующие. Они требовали освободить активиста.
- В здание бросали файеры и разбили стекла. Офис Президента разрисовали баллончиками и облили краской.
- У Зеленского оценили повреждения здания. Там, в частности, заявили, что нанесен ущерб на около 2 миллионов гривен.
- Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что эскалация событий на протесте за Стерненко была политической провокацией.
- Киевский городской глава Виталий Кличко написал в фейсбуке, что протестующие показали Украину не слишком европейской.
- Один из организаторов протеста – Сергей Филимонов – объяснил, что крушить окна в здании и запускать дымовые шашки не планировали.
- Владислава Гранецкого-Стафийчука, который бил окна в Офисе Президента, задержали. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
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