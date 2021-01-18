Зеленский отреагировал на решение правительства о ценах на газ
Кабинет Министров на внеочередном заседании временно установил предельную цену на газ, чем фактически ее снизил. Такое решение уже приветствовал Президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, говорится в релизе Офиса Президента Украины, опубликованном в телеграме.
Стоит знать Правительство утвердило новую цену на газ для населения до конца карантина
Зато рынок газа, по мнению президента, должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.
Согласно принятому решению, цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства убежден, что это решение повлияет не только на цены, но и на игроков на рынке газа – будет побуждать их работать честно и прозрачно, а беспокоиться прежде про своего клиента.
Кроме того, в Офисе Президента объяснили, что такое решение временно и спровоцированно экономическим кризисом во время пандемии. Но несмотря на это, оно должно сыграть важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.
Ситуация с тарифами на газ: коротко
- В последние годы в Украине активно выстраивают рынок газа по мировым стандартам. В этом процессе с 1 января 2021 года произошел резкий рост тарифов.
- Вследствие этого в ряде украинских городов прошли акции протеста, которые призывали снизить цены.
- Ища решения проблемы, Кабинет Министров решил установить ограничения на время "Коронавирусного" карантина – тариф должен не превышать цену в 6,99 гривны за кубометр.
- Впрочем, Денис Шмыгаль заверил: это решение является временным, а ограничивать рынок и в дальнейшем правительство не планирует.
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