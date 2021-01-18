Кабинет Министров на внеочередном заседании временно установил предельную цену на газ, чем фактически ее снизил. Такое решение уже приветствовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства уверен, что тарифы на коммунальные услуги должны быть социально справедливыми, говорится в релизе Офиса Президента Украины, опубликованном в телеграме.

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Зато рынок газа, по мнению президента, должен работать по стандартам прозрачной торговли и честной конкуренции.

Согласно принятому решению, цены на газ для населения снизятся более чем на 30%. Мы вместе работали, чтобы найти механизмы для этого,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства убежден, что это решение повлияет не только на цены, но и на игроков на рынке газа – будет побуждать их работать честно и прозрачно, а беспокоиться прежде про своего клиента.

Кроме того, в Офисе Президента объяснили, что такое решение временно и спровоцированно экономическим кризисом во время пандемии. Но несмотря на это, оно должно сыграть важную роль в установлении справедливого рынка газа в Украине.

Ситуация с тарифами на газ: коротко