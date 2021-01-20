В Украине в начале 2021 года митинговали против поднятия тарифов на газ. В итоге президент Украины Владимир Зеленский собрал экстренное заседание Кабмина. Там приняли решение снизить цену газ почти на треть.

Это временная мера на период с первого февраля до 31 марта. Эксперты считают, что такое ручное регулирование тарифов не решает самой проблемы. Больше об этом – в материале 24 канала.

Все детали В Украине окончательно снизили цену на газ: Кабмин обнародовал постановление

Влияние на сотрудничество с МВФ

С августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Каждый потребитель может сам выбирать поставщика голубого топлива. Поэтому и цены теперь зависят от того, какая компания продает газ.

Они существенно отличаются: от 7 гривен за кубический метр до почти 11. Однако многие люди об этом даже не знают. На период отопительного сезона власть сделала для всех одинаковую цену – 6,99 гривны.

Такое ручное регулирование может негативно повлиять на отношения с миссией МВФ, предупредили эксперты. Как пояснила Татьяна Бойко из гражданской сети ОПОРА, общение с МВФ может спасти только временность этого решения.

То есть, если правительство сможет найти аргументы и убедить, что оно – лишь на 2 месяца, есть прямой пункт о том, что государство не будет ограничивать конкуренцию и не будет устанавливать какой-то предельной цены. Это написано очень четко,

– подчеркнула она.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что в законе о рынке природного газа четко прописаны механизмы, которые можно привлечь, чтобы поддержать социально незащищенные слои населения.

"Для этого есть механизмы и субсидии. Кроме этого, можно также рассматривать варианты дотаций, прямой финансовой поддержки компаний, работающих на рынке", – отметил он.

Проблему отложили на будущее, – Саакян

Из-за протестов в начале 2021 года в публичном пространстве заинтересованные лица подпитывают тему о якобы новом тарифном Майдане. Особенно активно на этой теме спекулирует ОПЗЖ.

Политолог Олег Саакян отметил, что действующая власть недостаточно объяснила проблему населению. Вследствие этого и начались протесты в украинских городах.

Они проиграли эту игру – как субстантивно, так и коммуникационно. Поэтому сегодня мы уже имеем последствия. Принятое решение скорее напоминает принятие обезболивающего при серьезной хронической болезни,

– считает он.

"Мы лишь отложили проблему на будущее. Соответственно, социальное напряжение только будет расти со временем. Хотя и сейчас покажется, что чуточку лучше", – добавил эксперт.

Украинцы о повышении тарифов

Украинцы по-разному относятся к повышению тарифов на газ. Кто-то считает нынешние цены вполне обоснованными и не думает, что их надо снижать.

Зато другие же даже решение Кабмина снизить цены на газ в период отопительного сезона воспринимают довольно скептически.

"Это уже смешно. Потому что магазины еще во времена перестройки делали так: поднимали цену вдвое, а потом писали о скидках 50%. Сейчас это делает государство", – прокомментировала киевлянка Надежда.

"Я считаю, что услуги должны стоить столько, сколько стоят. Не верю во все фейковые новости о том, что это инспирировано олигархами", – добавила киевлянка Ивета.

Эксперты отметили, что решение властей уменьшить цифры в платежках за газ – отложенная проблема. В следующем отопительном сезоне она снова даст о себе знать. Поэтому нужно искать системное решение проблемы, а не бороться с ее симптомами.