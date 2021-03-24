Персональные данные людей, которые записались на внеочередную вакцинацию как лидеры общественного мнения, ошибочно выложили в свободный доступ. Жертвами такой ошибки стали люди из 7 областей Украины.

Известно, что в свободном доступе оказались имена, номера телефонов, адреса, род деятельности и мотивация украинцев, которые хотели вакцинироваться как лидеры общественного мнения.

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На сайте Министерства по делам ветеранов Украину 24 марта опубликовали перечень украинцев, записавшихся на внеочередную вакцинацию как лидеры общественного мнения. В материале была ссылка на гугл-таблицу с персональными данными украинцев.

В целом на сайте Министерства по делам ветеранов обнародовали персональные данные нескольких тысяч человек из 7 областей:

Кировоградской,

Львовской,

Полтавской,

Ровненской,

Харьковской,

Херсонской,

Хмельницкой.

В министерстве оперативно отреагировали и удалили ссылку на таблицы, однако до сих пор информация была в свободном доступе около четырех часов.

Позиция Минветеранов

Спикер министра по делам ветеранов Оксана Химич в комментарии "Радио Свобода" сказала, что "слив" данных был технической ошибкой.

По ее словам, в материале на сайте ведомства вместо ссылок на формы записи на вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с базами, где содержатся данные лиц, которые уже подали заявки.

Министерство по делам ветеранов сейчас повторно проверяет все ссылки в новости на сайте ведомства.

Персональные данные украинцев, записанных на вакцинацию / Скриншот таблицы

Заметим, что с 15 марта на Львовщине начали вакцинацию публичных людей и активистов. В целом с начала кампании вакцинации во Львовской области получили прививки 6933 человека.

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