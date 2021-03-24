Техническая ошибка: в Минветеранов объяснили "слив" данных украинцев, записанных на вакцинацию
Персональные данные людей, которые записались на внеочередную вакцинацию как лидеры общественного мнения, ошибочно выложили в свободный доступ. Жертвами такой ошибки стали люди из 7 областей Украины.
Источник:Zaxid.net
Известно, что в свободном доступе оказались имена, номера телефонов, адреса, род деятельности и мотивация украинцев, которые хотели вакцинироваться как лидеры общественного мнения.
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На сайте Министерства по делам ветеранов Украину 24 марта опубликовали перечень украинцев, записавшихся на внеочередную вакцинацию как лидеры общественного мнения. В материале была ссылка на гугл-таблицу с персональными данными украинцев.
В целом на сайте Министерства по делам ветеранов обнародовали персональные данные нескольких тысяч человек из 7 областей:
- Кировоградской,
- Львовской,
- Полтавской,
- Ровненской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Хмельницкой.
В министерстве оперативно отреагировали и удалили ссылку на таблицы, однако до сих пор информация была в свободном доступе около четырех часов.
Позиция Минветеранов
Спикер министра по делам ветеранов Оксана Химич в комментарии "Радио Свобода" сказала, что "слив" данных был технической ошибкой.
По ее словам, в материале на сайте ведомства вместо ссылок на формы записи на вакцинацию случайно опубликовали ссылки на таблицы с базами, где содержатся данные лиц, которые уже подали заявки.
Министерство по делам ветеранов сейчас повторно проверяет все ссылки в новости на сайте ведомства.
Персональные данные украинцев, записанных на вакцинацию / Скриншот таблицы
Заметим, что с 15 марта на Львовщине начали вакцинацию публичных людей и активистов. В целом с начала кампании вакцинации во Львовской области получили прививки 6933 человека.
Вакцинация в Украине: главное
- В Украине вакцинация началась 24 февраля 2021 года . Первыми от коронавируса прививали медиков. Для вакцинации используют индийским препарат Covishield, который производят по лицензии Оксфорд AstraZeneca.
- Впоследствии свои прививки публично получил глава Минздрава Максим Степанов получил дозу вакцины 1 марта. На следующий вакцинировались президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
- За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 привили 15 097 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привили 137 026 человек.
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