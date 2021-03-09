Однак у червоній зоні курсуватиме залізничний транспорт.

Важливо Київ і 9 областей близькі до червоної зони, – Шмигаль

Зверніть увагу! Наразі у червоній зоні перебувають Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.

Однак за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, туди невдовзі можуть потрапити ще 10 регіонів. Наприклад, Київ та Київська область, Вінниччина, Донеччина, Запоріжжя, Львівщина, Миколаївщина, Сумщина, Тернопільщина, Хмельниччина.