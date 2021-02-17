Кабмін розширив перелік адміністративних послуг, які надаватиме ЦНАП
Кабінет Міністрів України розширив перелік адміністративних послуг виконавчої влади, які надаватиме ЦНАП. Відповідне розпорядження підтримали 17 лютого 2021 року.
Источник:Кабінет Міністрів
Зокрема, у Центр надання адміністративних послуг відтепер можна буде звертатися щодо призначення пільг на оплату комунальних послуг. Також українці зможуть там вирішувати питання щодо перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги особі, яка не працює, та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам.
Читайте також Покарання для злочинців-утікачів: Рада прийняла за основу законопроєкт
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, такі нововведення зроблять роботу ЦНАПів зручнішими для українців.
Це продовження нашої політики – "державні послуги мають бути зручними для громадян, а не для чиновників",
– наголосив Денис Шмигаль.
До теми Уряд підтримав важливий законопроєкт щодо перепису населення: деталі
Поделиться новостью