Военным ВСУ и инвесторам упростили переезд в Украину
Кабинет Министров расширил список тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину. Среди них военные Вооруженных сил Украины и инвесторы.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 января. Об этом сообщил Алексей Гончаренко на своем телеграм-канале.
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Кто может получить гражданство Украины
- Лица, прослужившие в Вооруженных Силах три и больше лет теперь подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.
- Иностранцы, которые перечислят с зарубежного счета не менее 100 тысяч долларов на текущий счет предприятия, что создано этим иностранным инвестором в Украине, получают возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину.
Так, правительство расширяет круг иностранных инвесторов, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.
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