Кабинет Министров расширил список тех, кому могут предоставить разрешение на иммиграцию в Украину. Среди них военные Вооруженных сил Украины и инвесторы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 января. Об этом сообщил Алексей Гончаренко на своем телеграм-канале.

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Кто может получить гражданство Украины

Лица, прослужившие в Вооруженных Силах три и больше лет теперь подпадают под квоту иммиграции и могут подаваться на получение украинского гражданства.

Иностранцы, которые перечислят с зарубежного счета не менее 100 тысяч долларов на текущий счет предприятия, что создано этим иностранным инвестором в Украине, получают возможность обратиться с ходатайством о предоставлении разрешения на иммиграцию в Украину.

Так, правительство расширяет круг иностранных инвесторов, имеющих право на получение разрешения на иммиграцию в Украину.

Справка. В Украине существует проблема двойного гражданства. Если человек добровольно приобретает гражданство другого государства, то необходимо прекращение гражданства Украины. Однако лишить гражданства может только президент Украины.