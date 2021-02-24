Кабмин разрешил менять отчество с 14 лет по своему усмотрению
Украинцы смогут при желании менять отчество уже с 14 лет. Кроме того, в Украине можно подать заявление о повторном изменении отчества.
Источник:24 канал
Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял в среду, 24 февраля.
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Фотографию соответствующего постановления опубликовал в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Постановление Кабмина / Фото из телеграм-канала Гончаренко
До этого изменения могли произойти, если об отце ребенка нет сведений или он меняет собственное имя.
Что было раньше
- 3 июня 2020 года Кабмин разрешил украинцам добровольно менять собственное отчество. Однако такую возможность люди получали с 16 лет.
- В 14 лет подростки могли сменить свое отчество только с разрешения родителей.
- Однако, если один из родителей будет против смены отчества ребенка, то спор между ними имел право решать орган опеки и попечительства или суд.
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