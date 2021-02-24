Украинцы смогут при желании менять отчество уже с 14 лет. Кроме того, в Украине можно подать заявление о повторном изменении отчества.

Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял в среду, 24 февраля. Актуально Правительство изменило правила перевозок детей в автомобилях Фотографию соответствующего постановления опубликовал в своем телеграм-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Постановление Кабмина / Фото из телеграм-канала Гончаренко До этого изменения могли произойти, если об отце ребенка нет сведений или он меняет собственное имя. Обратите внимание! Согласно действующему законодательству Украины, украинцы могут свободно менять имя или фамилию. Что было раньше 3 июня 2020 года Кабмин разрешил украинцам добровольно менять собственное отчество. Однако такую возможность люди получали с 16 лет.

В 14 лет подростки могли сменить свое отчество только с разрешения родителей.

Однако, если один из родителей будет против смены отчества ребенка, то спор между ними имел право решать орган опеки и попечительства или суд.