Кабинет Министров Украины расширил перечень административных услуг исполнительной власти, которые будет предоставлять ЦПАУ. Соответствующее распоряжение поддержали 17 февраля 2021 года.

В частности, в Центр предоставления административных услуг отныне можно будет обращаться относительно назначения льгот на оплату коммунальных услуг. Также Украинцы смогут там решать вопрос о перерасчете пенсий, назначении социальной помощи лицу, которое не работает, и оказании помощи внутренне перемещенным лицам.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие нововведения сделают работу ЦПАУ более удобной для украинцев.

Это продолжение нашей политики – "государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников",

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Справка. ЦПАУ – государственные учреждения, которые предоставляют разнообразные административные услуги. Закон о создании таких центров при городских советах приняли в 2012 году. Каждый гражданин может получить там необходимую информацию о предоставлении определенной услуги, сдать необходимый для этого пакет документов и тому подобное.