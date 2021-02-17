Кабмин расширил перечень административных услуг, которые будет предоставлять ЦПАУ
Кабинет Министров Украины расширил перечень административных услуг исполнительной власти, которые будет предоставлять ЦПАУ. Соответствующее распоряжение поддержали 17 февраля 2021 года.
Источник:Кабинет Министров
В частности, в Центр предоставления административных услуг отныне можно будет обращаться относительно назначения льгот на оплату коммунальных услуг. Также Украинцы смогут там решать вопрос о перерасчете пенсий, назначении социальной помощи лицу, которое не работает, и оказании помощи внутренне перемещенным лицам.
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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такие нововведения сделают работу ЦПАУ более удобной для украинцев.
Это продолжение нашей политики – "государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников",
– подчеркнул Денис Шмыгаль.
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