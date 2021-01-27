Кабмин 27 января поддержал решение наложить санкции на 13 российских авиакомпаний. В частности, относительно тех, которые летают над оккупированным Крымом.

Источник: 24 канал

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

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Что предусматривают санкции

Правительство предложит СНБО в течении месяца рассмотреть применение трехлетних санкций к авиакомпаниям России, которые летают над оккупированным Крымом.

Если введут санкции, это предусматривает прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок в Украине.

Против кого хотят применить санкции

Вологодское авиационное предприятие (село Дорожное) КрасАвиа (Красноярск) Комиавиатранс (Сыктывкар) Авиакомпания Азимут (Ростов-на-Дону); Авиакомпания Ираеро (Иркутск) Авиасервис (село Столбище, Татарстан) Авиакомпания Тулпар Эйр (н.п. Аэропорт Татарстан) Аеролимузин (с. Дубровки) Государственная авиакомпания 223 летный отряд Минобороны РФ (Щелково) Авиакомпания Победа (Москва); Авиационные технологии инвестиции сервис (Химки) Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Москва); Авиакомпания Симаргл (Нальчик).

Кроме того, санкции хотят наложить на авиакомпанию Cham Wings Airlines (Дамаск). Хотя ее уже внесли в санкционный список по блокированию активов, ограничению торговых операций и предотвращению вывода капиталов.

Обратите внимание! Украина закрыла воздушное пространство над Крымом в 2014 году, когда полуостров оккупировала Россия. Согласно решению Международной организации гражданской авиации, авиапространство отнесли к зоне конфликта.