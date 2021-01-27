Летают над Крымом: Кабмин поддержал введение санкций против российских авиакомпаний
Кабмин 27 января поддержал решение наложить санкции на 13 российских авиакомпаний. В частности, относительно тех, которые летают над оккупированным Крымом.
Источник: 24 канал
Соответствующее решение приняли на заседании правительства.
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Что предусматривают санкции
Правительство предложит СНБО в течении месяца рассмотреть применение трехлетних санкций к авиакомпаниям России, которые летают над оккупированным Крымом.
Если введут санкции, это предусматривает прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок в Украине.
Против кого хотят применить санкции
- Вологодское авиационное предприятие (село Дорожное)
- КрасАвиа (Красноярск)
- Комиавиатранс (Сыктывкар)
- Авиакомпания Азимут (Ростов-на-Дону);
- Авиакомпания Ираеро (Иркутск)
- Авиасервис (село Столбище, Татарстан)
- Авиакомпания Тулпар Эйр (н.п. Аэропорт Татарстан)
- Аеролимузин (с. Дубровки)
- Государственная авиакомпания 223 летный отряд Минобороны РФ (Щелково)
- Авиакомпания Победа (Москва);
- Авиационные технологии инвестиции сервис (Химки)
- Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Москва);
- Авиакомпания Симаргл (Нальчик).
Кроме того, санкции хотят наложить на авиакомпанию Cham Wings Airlines (Дамаск). Хотя ее уже внесли в санкционный список по блокированию активов, ограничению торговых операций и предотвращению вывода капиталов.
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