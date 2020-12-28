В Кабинете министров поручено временно исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко проверить цену на газ. В частности, и насколько обоснованы тарифы на транспортировку газа.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 декабря. Об этом говорится на 24 канале.

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По его словам, необходимо провести аудит формирования тарифа и снижение этих составляющих. По мнению премьера эти цены являются несправедливыми и неоправданными с рыночной точки зрения.

Это касается тарифа на транспортировку газа и газовых коэффициентов и других составляющих.

Выбор поставщика

Шмыгаль также напомнил, что с июля 2020 года украинцы могут свободно выбирать поставщика газа.

Поэтому призываю граждан выбирать для себя лучшего поставщика и не переплачивать тем, кто пытается спекулятивно заработать на ценах на газ,

– отметил Шмыгаль.

Кроме этого, впоследствии на своей странице в Телеграме он отметил, что Минэнерго к 25 января 2021 года должен представить на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

Это должно показать украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса.

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