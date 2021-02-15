Кабинет Министров одобрил законопроект, который предусматривает увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Соответствующее голосование правительство провело 15 февраля.

По словам антикоррупционного активиста Шабунина правку об увольнении Сытника добавили к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Произошло это по устному предложению одного из министров.

Шабунин отметил, что увольнение Сытника якобы личное решение президента Владимира Зеленского.

По нашей информации, увольнение Сытника – личное решение Владимира Зеленского. Таким образом последний отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19

– заявил Шабунин.

Он назвал это "странной реакцией президента на выполнение НАБУ прямой нормы, обязывающей НАБУ регистрировать производства после получения заявления о преступлении".

"Я не очень понимаю, чем или кем руководствуется Зеленский. Хочет повесить на Сытника провал вакцинации? Правда верит, что это директора НАБУ ответственность?" – отметил Шабунин.

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