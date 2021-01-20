Кабинет Министров Украины поддержал проект Стратегии военной безопасности Украины, который призван заменить Военную доктрину. В частности, этот документ определяет цели, приоритеты и пути реализации политики страны в сферах национальной безопасности и обороны.

Документ разработали в Министерстве обороны на основе Стратегии национальной безопасности Украины, которую недавно утвердил Владимир Зеленский. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

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Стратегия военной безопасности также предусматривает закрепление концепции всеобъемлющей обороны. Для ее реализации будут привлекать не только Вооруженные Силы Украины, но и все составляющие сектора безопасности и обороны и гражданского общества.

Новый документ также учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и РФ,

– говорится в сообщении.

В то же время министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что всеобъемлющая оборона предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором. По его словам, также говорится об асимметричных и других действиях для обороны государства при соблюдении принципов и норм международного права.

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В пресс-службе отметили, что Стратегию военной безопасности введут в действие указом президента после одобрения решения СНБО. Стоит заметить, что этот документ является основой для:

разработки Стратегического оборонного бюллетеня Украины;

программных документов по вопросам обороны и развития сил обороны;

развития вооружения и военной техники;

плана обороны Украины и планов применения сил обороны.

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Через 3 месяца после одобрения Стратегии Минобороны должно подать проект нового Стратегического оборонного бюллетеня руководству государства для рассмотрения и утверждения.