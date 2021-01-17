Кабмин 18 января установит максимальную цену на газ: какой она будет
Кабинет Министров на заседании в понедельник, 18 января, планирует установить предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр. Решение правительства временное - оно будет действовать до конца карантина, или до 31 марта.
Правительство снизит цену на газ
О соответствующих планах правительства сообщила заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко, информирует "РБК-Украина".
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Должно быть принято постановление, которым с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, установлена предельная цена на природный газ на уровне 6,99 гривны,
– сказала Свириденко.
Она отметила, что такое решение приняли после анализа ситуации на газовом рынке. Он показал, что после отмены льготных цен для населения маржа поставщиков выросла с 5% до 46%.
Информацию о дате голосования за снижение цен подтвердил также премьер-министр Денис Шмыгаль. Кроме того, он добавил, что в парламенте должны одобрить инициативу о предельном ограничении тарифа на распределение газа до уровня не выше 1,79 гривны за 1 метр кубический.
Тарифы на газ в Украине: главное
- С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли цены на газ для населения.
- Из-за этого в ряде городов состоялись протесты. Люди требовали от властей оставить старые тарифы.
- Президент Владимир Зеленский собирал энергетическое совещание. На нем он поручил Кабмину срочно решить проблему с тарифами.
- Чиновники договорились снизить тарифы. В частности, кубометр газа должен стоить 6,99 гривны, распределение газа – 1,79 гривны.
- Заметим, такие цены будут действовать только во время карантина.
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