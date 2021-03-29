Министерство социальной политики хочет монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагают ввести местным властям.

Об этом в интервью изданию рассказала министр соцполитики Марина Лазебная. По ее словам, ведомство уже разработало необходимый законопроект.

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Льготы на проезд монетизируют: что это значит

Документ предусматривает, что местные власти своими решениями будут определять формы предоставления льгот на проезд, в частности в монетизированном виде.

"Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот", – заявила Лазебная. В то же время министр отметила, что этот процесс сейчас идет тяжело.

Мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд. Хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, у которых льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы льготы оставались,

– подчеркнула глава ведомства.

В Минсоцполитики считают необходимым договариваться по этому с главами общин. В частности, уже работают с Ассоциацией городов Украины. Там поддерживают такую повестку дня, однако все продвигается медленно.

Предложения монетизации льготного проезда от правительства