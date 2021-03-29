Минсоцполитики планирует монетизировать льготы на проезд для украинцев
Министерство социальной политики хочет монетизировать льготы на проезд для украинцев. Соответствующий механизм предлагают ввести местным властям.
Источник:"РБК-Украина"
Об этом в интервью изданию рассказала министр соцполитики Марина Лазебная. По ее словам, ведомство уже разработало необходимый законопроект.
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Льготы на проезд монетизируют: что это значит
Документ предусматривает, что местные власти своими решениями будут определять формы предоставления льгот на проезд, в частности в монетизированном виде.
"Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот", – заявила Лазебная. В то же время министр отметила, что этот процесс сейчас идет тяжело.
Мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд. Хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, у которых льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы льготы оставались,
– подчеркнула глава ведомства.
В Минсоцполитики считают необходимым договариваться по этому с главами общин. В частности, уже работают с Ассоциацией городов Украины. Там поддерживают такую повестку дня, однако все продвигается медленно.
Предложения монетизации льготного проезда от правительства
- Кабинет Министров ранее подготовил порядок монетизации льготного проезда.
- Льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах предлагают предоставлять в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти.
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