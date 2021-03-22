Правительство переводит министерства и другие органы исполнительной власти на дистанционный режим работы. Все из-за локдауна и красной зоны карантина в Киеве.

Так, 22 марта на внеочередном заседании Кабмина приняли протокольное поручение.

Кстати Киев в красной зоне: как будет работать транспорт

Поэтому Министерствам рекомендуют перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы.

А как работает Рада

Заметим, Верховная Рада тоже отменила пленарные заседания на время локдауна. 19 марта нардепы проголосовали за изменение в календарном плане сессий. С 29 марта по 2 апреля политики будут работать в комитетах и группах.

Однако парламент может собраться на внеочередное заседание 25 марта из-за погрома в Офисе Президента во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Локдаун в Киеве