Кабмин переводит министерства на "дистанционку" из-за локдауна в Киеве
Правительство переводит министерства и другие органы исполнительной власти на дистанционный режим работы. Все из-за локдауна и красной зоны карантина в Киеве.
Источник:фейсбук Олега Немчинова
Так, 22 марта на внеочередном заседании Кабмина приняли протокольное поручение.
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Поэтому Министерствам рекомендуют перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы.
А как работает Рада
Заметим, Верховная Рада тоже отменила пленарные заседания на время локдауна. 19 марта нардепы проголосовали за изменение в календарном плане сессий. С 29 марта по 2 апреля политики будут работать в комитетах и группах.
Однако парламент может собраться на внеочередное заседание 25 марта из-за погрома в Офисе Президента во время протестов в поддержку активиста Сергея Стерненко.
Локдаун в Киеве
- Локдаун в столице ввели с 20 марта. Он будет действовать 3 недели. Перед этим в Киеве зафиксировали стремительный прирост новых больных коронавирусом.
- Впоследствии Министерство Здравоохранения отнесло Киевскую область в красную зону. Отныне в регионе закрыты заведения развлечений и ТРЦ, массовые мероприятия запрещены, а заведения общепита могут только готовить пищу на вынос. Школы переходят на "дистанционку", но детские сады работают.
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