Кабмін озвучив офіційну причину пожежі у будинку для літніх людей у Харкові
Причиною смертельної пожежі у будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові стало порушення правил пожежної безпеки. На попелищі знайшли пошкоджені кабелі.
Источник:24 канал
Голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів, що під час загоряння у будівлі був увімкнений обігрівач. Саме він міг спричинити навантаження на електромережі.
Актуально В Україні перевірили будинки для літніх людей: скільки працюють з порушеннями
У будівлі не було встановлено систем протипожежного захисту. Відповідальність покладається на власників будівлі. Досудове розслідування триває,
– заявив Чернишов.
Пожежа в будинку престарілих у Харкові: деталі
- 21 січня у Харкові у будинку для літніх людей "Золотий час" спалахнула пожежа.
- Її жертвами стали 16 людей.
- 22 січня на місце трагедії прибув президент Володимир Зеленський. Він заявив, що "ми зробимо все, щоб причини пожежі були об'єктивно вивчені, а винні покарані згідно з законом".
- 23 січня президент оголосив у Харкові днем жалоби.
- Окрім того, у поліції розповіли, що упродовж року у пансіоні померли 50 жителів.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter