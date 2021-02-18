В Україні з 24 лютого почне діяти адаптивний карантин, тобто відновлять поділ на зони. Крім того, загалом карантинні обмеження продовжили до 30 квітня.

Про це мовиться у постанові уряду від 17 лютого. Документ оприлюднили на сайті Кабінету Міністрів України. До речі Після Прикарпаття: ще одна область України оголосила про "загрозливу ситуацію" з COVID-19 Поточний карантин в Україні: деталі 24 лютого вся територія України потрапить до жовтої зони карантину. Надалі залежно від ситуації з коронавірусом у регіонах запроваджуватимуть зелену, помаранчеву та червону зону карантину. Щоправда, поділ на зони діятиме загалом по країні або на рівні регіонів, а не на рівні міст і районів, як було раніше. Що дозволять Проведення матчів професійних спортивних клубів із глядачами за умови заповненості споруд чи приміщень на не більш як на 50%. Водночас учасники змагань повинні дотримуватися відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Такі заходи почнуть діяти з 18 лютого. Роботу закладі громадського харчування у жовті" зоні карантину з 7:00 до 24:00. Раніше кафе та ресторанів дозволяли працювати до 23 години. Переглянути постанову Кабміну можна за цим посиланням.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу