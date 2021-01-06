Бюджеты финансируют мероприятия и услуги в сфере культуры часто по остаточному принципу, выделенные суммы все уменьшаются. Теперь правительство применит другой подход: финансирование пойдет не на учреждения, а на услуги, которые те будут предоставлять.

Кабмин одобрил план реформирования финансирования культуры в Украине

5 января правительство одобрило план мер по реформированию финансирования системы культурных услуг для украинцев. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграме.

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Почему финансирование культуры нуждается в реформировании

По словам министра, сейчас в Украине местные бюджеты финансируют культуру часто по остаточному принципу. И этот условный остаток все меньше. Как следствие:

Неконкурентные зарплаты работников культуры.

Отсутствие рынка культурных услуг.

Ненадлежащее качество услуг в области культуры.

Другая проблема – бюджетное финансирование учреждений культуры создало ситуацию, когда этим заведениям просто не интересно заниматься поиском и привлечением денег извне.

Именно поэтому нужен переход на другие – прогрессивные методы финансирования, и ориентация на результат,

– подчеркнул Ткаченко.

Цель реформы финансирования культуры: сделать так, чтобы бюджет не содержал те или иные учреждения, а финансировал определенные услуги, которые эти учреждения будут предоставлять.

Что предусматривает Концепция реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами

Глава Минкульта выделил такие меры, предусмотренные в плане реформирования финансирования сферы культуры в Украине:

Создание моделей финансирования услуг, предоставляемых государственными и коммунальными учреждениями культуры.

Обновления системы оплаты труда работников культуры.

Создание возможностей для развития социокультурной инфраструктуры на региональном и местном уровнях.

Внедрение проектно подхода в формировании конкурентных рынков культурных услуг.

Формирование механизма государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов в сфере культуры.

Ткаченко убежден, что услуги в сфере культуры следует развивать в первую очередь на региональном уровне. Ведь "культура не может сосредотачиваться только в крупных городах".

Жители поселков и сел имеют такое же право на культурные услуги высокого качества, как жители столицы или областного центра. Таким образом мы инвестируем в образованность украинцев. А значит – в будущее наших детей и страны,

– подытожил министр.