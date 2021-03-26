Кабинет Министров пока не рассматривал вопрос введения общенационального карантина в Украине. Однако ситуация в областях развивается динамично, поэтому власть будет следить за новыми изменениями.

И будет принимать соответствующее решение, учитывая это. Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

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Он отметил, что в зависимости от ситуации правительство будет решать вопрос локдауна по всей Украине. Также Кабинету Министров будет помогать в этом вопросе Совет национальной безопасности и обороны.

Пока не рассматривали вопрос общенационального карантина,

– подчеркнул Олег Немчинов.

Министр Кабмина вспомнил, что буквально вчера, 25 марта, по решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, Николаевская область оказалась в красной зоне. Жесткие ограничения там начнут действовать с 27 марта.

Также он рассказал, что Черкасская область 25 марта формально попадала в красную зону карантина.

Но когда начали разбираться с показателями, выяснилось, что там относительно небольшая степень госпитализаций. Однако в регионе делали слишком мало тестирований, поэтому формальные показатели свидетельствовали, что надо на это обратить внимание,

– пояснил Олег Немчинов.

И заметил, именно поэтому комиссия ТЭБ и ЧС дала поручение области об усилении карантинных ограничений, а также об увеличении тестирований для выявления больных коронавирусом.

Важно! По состоянию на 26 марта, в красной зоне оказались такие области: Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Одесская, Черновицкая, Сумская, Николаевская.

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Ограничения, действующие в карантинных зонах / инфографика 24 канала