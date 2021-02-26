"Центрэнерго" получило нового временного руководителя
Фонд госимущества назначил нового исполняющего обязанности "Центрэнерго". Им стал заслуженный энергетик Украины Юрий Власенко.
Источник:Фонд госимущества
Ранее кандидатуру Власенко согласовал Кабинет министров. Приоритетом работы нового временного главы компании станет финансовое оздоровление "Центрэнерго".
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Кроме того, Юрий Власенко должен продолжить подготовку к приватизации "Центрэнерго". Заметим, что ранее исполняющим обязанности гендиректора компании был Александр Корчинский.
Задания Юрия Власенко на посту
- Внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация затрат.
- Оптимизация поставок угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг.
- Компания будет отдавать приоритет закупке угля только отечественной добычи.
У нас есть все возможности, чтобы сделать компанию, где мажоритарная доля принадлежит государству, успешным рыночным игроком энергетической отрасли Украины. Перед компанией стоит много вызовов, и мы готовы всеми силами взяться за их преодоление,
– отметил Власенко.
Кто такой Юрий Власенко
Это заслуженный энергетик Украины, который имеет больше 15 лет опыта на руководящих должностях предприятий энергетического сектора и работы в государственных органах, в частности в 2011 – 2014 годах как член НКРЭКУ.
За трудовые достижения, Власенко наградили орденом "За заслуги" III степени, а также званием "Заслуженный энергетик Украины".
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