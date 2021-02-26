Фонд госимущества назначил нового исполняющего обязанности "Центрэнерго". Им стал заслуженный энергетик Украины Юрий Власенко.

Ранее кандидатуру Власенко согласовал Кабинет министров. Приоритетом работы нового временного главы компании станет финансовое оздоровление "Центрэнерго".

Важно Почему массово останавливались блоки на электростанциях Украины зимой: назвали главные причины

Кроме того, Юрий Власенко должен продолжить подготовку к приватизации "Центрэнерго". Заметим, что ранее исполняющим обязанности гендиректора компании был Александр Корчинский.

Задания Юрия Власенко на посту

Внедрение обновленной стратегии оптовых продаж электроэнергии и оптимизация затрат.

электроэнергии и оптимизация затрат. Оптимизация поставок угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг.

Компания будет отдавать приоритет закупке угля только отечественной добычи.

У нас есть все возможности, чтобы сделать компанию, где мажоритарная доля принадлежит государству, успешным рыночным игроком энергетической отрасли Украины. Перед компанией стоит много вызовов, и мы готовы всеми силами взяться за их преодоление,

– отметил Власенко.

Кто такой Юрий Власенко

Это заслуженный энергетик Украины, который имеет больше 15 лет опыта на руководящих должностях предприятий энергетического сектора и работы в государственных органах, в частности в 2011 – 2014 годах как член НКРЭКУ.

За трудовые достижения, Власенко наградили орденом "За заслуги" III степени, а также званием "Заслуженный энергетик Украины".

Интересно! Как объяснили в Фонде госимущества, следующий этап развития "Центрэнерго" – объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации. Именно из-за этого и пришлось обновить руководство.