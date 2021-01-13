В Украине после окончания зимнего локдауна карантинные ограничения будут действовать в течение всего 2021 года. В то же время общий карантин в стране могут продлить еще до 2023 года.

По прогнозам врачей, к тому времени распространение COVID-19 может остановиться. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник в Кабинете Министров.

Читайте также Степанов заявил, что в Украине ни в коем случае не отменят локдаун

По данным СМИ, к 2023 году переболеет значительное количество людей во всем мире.

После 24 января 2021 года откроется бизнес, но ограничения продлятся весь 2021 год. По нашим расчетам, карантин запланирован до 2023 года,

– сообщил источник.

Обратите внимание! Пока Министерство здравоохранения не видит оснований для введения в будущем нового локдауна. После завершения жестких ограничений планируют вернуться к общенациональному карантину, а при необходимости – к адаптивному. Подробнее об этом – читайте здесь.

К теме Сколько ФЛП не обратились за "карантинной помощью": данные Минэкономики