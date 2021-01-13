Кабмин может продлить карантин в Украине до 2023 года, – СМИ
В Украине после окончания зимнего локдауна карантинные ограничения будут действовать в течение всего 2021 года. В то же время общий карантин в стране могут продлить еще до 2023 года.
По прогнозам врачей, к тому времени распространение COVID-19 может остановиться. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник в Кабинете Министров.
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По данным СМИ, к 2023 году переболеет значительное количество людей во всем мире.
После 24 января 2021 года откроется бизнес, но ограничения продлятся весь 2021 год. По нашим расчетам, карантин запланирован до 2023 года,
– сообщил источник.
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