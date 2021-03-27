Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство может отдельным указом остановить транспорт в Украине. И озвучил условие, при котором это придется сделать.

Также он в очередной раз подчеркнул, что важно соблюдать все ограничения. Иначе власть будет усиливать карантин.

Тем временем В Киеве очередь на трамвай растянулась на 100 метров: красноречивое видео

Степанов назвал условие остановки транспорта в Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов отметил, что ситуация с распространением коронавируса осложнилась. Поэтому сейчас очень важно придерживаться карантинных ограничений.

Если на COVID-19 болеть будут больше и больше украинцев, если "ситуация выйдет из-под контроля" – правительство может остановить транспорт.

Если ситуация будет выходить из-под контроля, то отдельным решением правительства мы можем остановить транспорт. Главное, чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель,

– заявил министр.

По его словам, власти обсуждают вопрос локдауна. "Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом", – добавил Степанов.

24 марта, напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов также предположил, что на локдаун придется "закрыть всю страну" – если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.



По этому поводу Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время может провести специальное заседание.

Что следует помнить о работе транспорта во время локдауна

В ноябре 2020 власть уже обсуждала тему остановки транспорта. Тогда ситуация с коронавирусом также была не из лучших (в конце месяца ежедневно фиксировали по 16000 новых больных – примерно так же, как и сейчас, в конце марта 2021). Максим Степанов в ноябре уверял, что метро и другой общественный транспорт – это "критическая инфраструктура", которую "мы не можем остановить".

Во время предыдущего жесткого локдауна в Украине (марта – мая 2020) транспорт не останавливали. Он работал, но с ограничениями. Однако тогда закрывали пункты пропуска на границах и прекращали международное авиационное и железнодорожное сообщение.