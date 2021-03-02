Изменение правил для фрилансеров: что такое договор "ноль часов" и как это работает за рубежом
В Украине хотят переписать Трудовой кодекс для фрилансеров. Кабинет Министров согласовал новые правки в законах о труде, который в Украине давно устарел.
Источник:24 канал
В Украине действует Кодекс законов о труде 1972 года. Эксперт по трудовому праву Елена Белоус отметила, что трудовые правоотношения с этого времени развились, а 2020 год с карантинными мерами показал, что работа с 9:00 до 18:00, это не совсем та идеальная схема, по которой удобно сейчас всем работать.
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Что предлагает Кабмин
Кабинет Министров предлагает ввести так называемые нулевые договоры, или договоры с нефиксированным рабочим временем. Цель такого нововведения – урегулировать правоотношения между работодателем и работником, работающим на фрилансе. Ведь сейчас их трудовые отношения никак не нормированы законом.
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Кроме этого, в основном за фрилансеров не платят никаких налогов. Более того, если работодателю не понравилась выполненная работа, он может отказаться от нее и не заплатить деньги исполнителю. У самого же фрилансера нет возможности на это пожаловаться.
"Эти все работники, они работают, но никак не оформлены. За них работодатель не платит никаких социальных взносов. Пенсионный фонд недополучает, соответственно, средства и не идет начисление им трудового стажа", – пояснил адвокат, кандидат юридических наук Олег Горецкий.
Что такое договоры "ноль часов"
В Минэкономики хотят ввести договоры "ноль часов" – они предусматривают нефиксированный рабочее время для работника. Впрочем минимальное количество отработанных часов все же будет.
В законопроекте четко прописано, что минимум – это 8 часов в месяц, которые человеку надо отработать. В то же время нет ограничений на количество таких договоров,
– пояснила экономист Центра экономической стратегии Анна Сахно.
Также добавила: "То есть человек может подписать хоть 100 договоров с разными работодателями и выполнять свои 40 часов в неделю. Если один работодатель не дает работу сегодня, то спросите, есть ли работа у другого работодателя".
Опыт других стран
Подобные договоры "ноль часов" давно успешно практикуются как в США, так и в Европе и хорошо себя зарекомендовали.
"Весь фриланс, например, в Европе, он работает по нулевым контрактам. Самый популярный пример я бы сказала это Великобритания. Там, я посмотрела новую статистику, один миллион человек работает по таким контрактам с нефиксированным рабочим временем. Это чуть меньше чем 3% от всей рабочей силы страны, то есть такая форма является очень распространенной там", – отметила экономист Центра экономической стратегии.
Плюсы и минусы нововведений
- Поэтому предложенный законопроект с одной стороны максимально соответствует динамике нашего времени, когда работник неограничен количеством контрактов и фирм которым может предоставлять услуги, а также не привязывается к привычному формату сотрудничества только с одним учреждением.
- С другой стороны такие нововведения добавят дискомфорта определенной категории работодателей, которые отвыкли от официального формата сотрудничества с работниками. Стоит отметить, что и работники в соответствии с нововведениями будут теперь получать деньги исключительно за то время, когда фактически выполнялась работа.
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